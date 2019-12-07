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Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

08.12.2019 14:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Встреча закончилась, работа над интеграционными дорожными картами продолжается. Накануне в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 6 часов диалога удалось, что называется, сблизить позиции сторон по многим направлениям, в том числе по самым сложным вопросам: нефти и газу. Белорусский лидер в Сочи озвучил нашу четкую и известную позицию. Основа интеграции – равные условия.

Александр Лукашенко — Владимиру Путину: за эти 20 лет в Союзном государстве сделано немало, немало и предстоит сделать

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

По поручению президентов, итоги двух союзных десятилетий правительства изучают еще с лета. За это время группа Крутого-Орешкина подготовила программу действий по углублению интеграции. Всего – 31 дорожную карту.

Половина документов до вчерашней встречи оставалась несогласованной. Решение лидеров – работу над спорными моментами продолжить. Уже с 9 декабря указания начнут прорабатывать эксперты, затем к процессу подключатся правительства. Времени немного. Примерный дедлайн – 20 декабря, когда президенты Беларуси и России встретятся в Санкт-Петербурге.

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

Учитывая, что переговоры проходили накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства, президенты обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину продуктовый набор. В свою очередь тот преподнес белорусскому коллеге самовар для чаепития.

Владимир Путин: Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

Что было в продуктовой корзине, которую Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину?

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
 
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Новости Беларуси. Встреча закончилась, работа над интеграционными дорожными картами продолжается. Накануне в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и...
 
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