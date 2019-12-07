Похитителя банковской карты в Кобрине выдали СМС с геолокацией

reform.by Он достал из карманов мобильный телефон, ключи и банковскую карту, а куртку выбросил за клубом. Своего знакомого он попросил передать ключи и мобильный бармену и сказать, что нашел их в баре. Знакомый так и поступил, пишет





Бесконтактную банковскую карту кобринчанин решил оставить себе. Он переместился в другое заведение, где заказывал коктейли. При этом он выбирал напитки до 20 рублей, чтобы не пришлось вводить пин-код. Таким образом он угостился на 135 рублей, сообщает МВД.









Кобринчанин не учел, что СМС о списании средств приходят владельцу карты, который к тому времени уже общался с милицией по поводу пропажи. В некоторых СМС указывалось и место списания денег.





Личность злоумышленника установили. Им оказался 20-летний неработающий молодой человек. Его действиям будет дана правовая оценка.



