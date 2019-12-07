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Похитителя банковской карты в Кобрине выдали СМС с геолокацией

08.12.2019 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Кобрина отдыхал в ночном клубе и оставил на скамейке свою куртку. Этим воспользовался другой посетитель клуба.

Он достал из карманов мобильный телефон, ключи и банковскую карту, а куртку выбросил за клубом. Своего знакомого он попросил передать ключи и мобильный бармену и сказать, что нашел их в баре. Знакомый так и поступил, пишет reform.by

Бесконтактную банковскую карту кобринчанин решил оставить себе. Он переместился в другое заведение, где заказывал коктейли. При этом он выбирал напитки до 20 рублей, чтобы не пришлось вводить пин-код. Таким образом он угостился на 135 рублей, сообщает МВД.


Кобринчанин не учел, что СМС о списании средств приходят владельцу карты, который к тому времени уже общался с милицией по поводу пропажи. В некоторых СМС указывалось и место списания денег.

Личность злоумышленника установили. Им оказался 20-летний неработающий молодой человек. Его действиям будет дана правовая оценка.
 
 
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Житель Кобрина отдыхал в ночном клубе и оставил на скамейке свою куртку. Этим воспользовался другой посетитель клуба.
 
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