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Похитителя банковской карты в Кобрине выдали СМС с геолокацией
Источник материала: Партизан
Житель Кобрина отдыхал в ночном клубе и оставил на скамейке свою куртку. Этим воспользовался другой посетитель клуба.
Он достал из карманов мобильный телефон, ключи и банковскую карту, а куртку выбросил за клубом. Своего знакомого он попросил передать ключи и мобильный бармену и сказать, что нашел их в баре. Знакомый так и поступил, пишет
Бесконтактную банковскую карту кобринчанин решил оставить себе. Он переместился в другое заведение, где заказывал коктейли. При этом он выбирал напитки до 20 рублей, чтобы не пришлось вводить пин-код. Таким образом он угостился на 135 рублей, сообщает МВД.
Кобринчанин не учел, что СМС о списании средств приходят владельцу карты, который к тому времени уже общался с милицией по поводу пропажи. В некоторых СМС указывалось и место списания денег.
Личность злоумышленника установили. Им оказался 20-летний неработающий молодой человек. Его действиям будет дана правовая оценка.
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Житель Кобрина отдыхал в ночном клубе и оставил на скамейке свою куртку. Этим воспользовался другой посетитель клуба.
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