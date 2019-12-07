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«Озеро радости» номинировано на премию Европейской киноакадемии

08.12.2019 14:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии 2020 года.

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook режиссер фильма Алексей Полуян.

Фильм выдвинуло на соискание премии жюри фестиваля короткометражных фильмов в Лёвене.

«Озеро радости» снято по произведению Виктора Мартиновича.
 
 
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Беларусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии 2020 года.
 
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