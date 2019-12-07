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«Озеро радости» номинировано на премию Европейской киноакадемии
Источник материала: Партизан
Беларусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии 2020 года.
Об этом сообщил у себя на странице в Facebook режиссер фильма Алексей Полуян.
Фильм выдвинуло на соискание премии жюри фестиваля короткометражных фильмов в Лёвене.
«Озеро радости» снято по произведению Виктора Мартиновича.
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Беларусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии 2020 года.
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