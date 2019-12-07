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Названо имя победительницы конкурса «Миссис Земной шар 2020»

08.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Названо имя победительницы конкурса «Миссис Земной шар 2020»

На всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Globe 2020 («Миссис Земной шар 2020»), который прошел в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, победила россиянка Ксения Кривко, сообщается на странице конкурса в Instagram.

Названо имя победительницы конкурса «Миссис Земной шар 2020»

Ранее жительница Кемерово уже была победительницей Всероссийского конкурса замужних женщин в РФ «Миссис Россия 2019». 

За титул самой красивой мамы в мире в конкурсе сражались 80 участниц из 75 стран мира. Ксения Кривко стала единственной представительницей России в международном финале.

ОНТ
 
 
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На всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Globe 2020 («Миссис Земной шар 2020»), который прошел в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, победила россиянка...
 
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