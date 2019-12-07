Названо имя победительницы конкурса «Миссис Земной шар 2020»

Источник материала: Вороновская газета





На всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Globe 2020 («Миссис Земной шар 2020»), который прошел в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, победила россиянка Ксения Кривко, сообщается на странице конкурса в Instagram.





Ранее жительница Кемерово уже была победительницей Всероссийского конкурса замужних женщин в РФ «Миссис Россия 2019».

За титул самой красивой мамы в мире в конкурсе сражались 80 участниц из 75 стран мира. Ксения Кривко стала единственной представительницей России в международном финале.

ОНТ