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Жить в Бресте стало светлее, уютнее и веселее (а может, это нам только так кажется?)

08.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

День всё ещё уменьшается, но с включением 6 декабря на улицах города праздничной подсветки жить стало веселее.

Жить в Бресте стало светлее, уютнее и веселее (а может, это нам только так кажется?)

Вы тоже так считаете?

Жить в Бресте стало светлее, уютнее и веселее (а может, это нам только так кажется?)

Конечно, полная боевая готовность встречать Новый год будет только после 21 декабря, когда смонтируют на площади Ленина новую главную ёлку Бреста и другие светодиодные украшения.

Жить в Бресте стало светлее, уютнее и веселее (а может, это нам только так кажется?)

Но уже сейчас можно настраивать себя на праздники, жаль только, что 31 декабря не выходной, ну и ладно, не очень-то и хотелось, будем на работе встречаться и общаться.

 
Теги: Брест
 
 
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  День всё ещё уменьшается, но с включением 6 декабря на улицах города праздничной подсветки жить стало веселее. Вы тоже так считаете? Конечно, полная боевая...
 
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