Жить в Бресте стало светлее, уютнее и веселее (а может, это нам только так кажется?)

Источник материала: Виртуальный Брест

День всё ещё уменьшается, но с включением 6 декабря на улицах города праздничной подсветки жить стало веселее.





Вы тоже так считаете?





Конечно, полная боевая готовность встречать Новый год будет только после 21 декабря, когда смонтируют на площади Ленина новую главную ёлку Бреста и другие светодиодные украшения.





Но уже сейчас можно настраивать себя на праздники, жаль только, что 31 декабря не выходной , ну и ладно, не очень-то и хотелось, будем на работе встречаться и общаться.