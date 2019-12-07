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Дальнобойщик из Беларуси устроил серьезную аварию в Германии: пострадали 5 человек

08.12.2019 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии пять человек получили травмы по вине дальнобойщика из Беларуси, сообщает местная полиция.


Фото: giessener-allgemeine.de

Авария произошла вечером 5 декабря недалеко от города Гисен. Предварительно установлено, что 63-летний белорус ехал на фуре в направлении Марбурга. По словам водителя, у него возникли проблемы с навигатором, поэтому он остановился на обочине, но забыл включить стояночный тормоз. Фура покатилась назад и встала поперек дороги.

Два автомобиля — такси Mercedes и Ford Focus, которые ехали в попутном направлении в крайней левой полосе, не смогли остановиться и врезались в полуприцеп.


Фото: giessener-allgemeine.de

В результате ДТП 70-летний водитель такси, а также 25-летний водитель Ford и двое его пассажиров получили легкие травмы. А 54-летняя пассажирка Mercedes оказалась заблокирована в салоне. Из авто ее доставали спасатели. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Ущерб от аварии составил около 50 000 евро. Трасса была закрыта на три часа.

 
 
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Ущерб от аварии составил около 50 000 евро. Трасса была закрыта на три часа.
 
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