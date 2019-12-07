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Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали
08.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Странная ситуация складывается - все уже как-то и подзабыли про воскресные сборы на площади: ну собираются, да и собираются, никого не трогают, спокойно кормят голубей. Но кому-то пришла идея "подлить бензинчику" в формате упрёка - а
А именно так и произошло,
Но на самом деле, причина, по которой уборка не состоялась, не только в том, что не захотели участники. Не было инвентаря. Если уж призываешь, и упрекаешь, и обещаешь организовать всё что необходимо - надо это делать.
К слову, инвентарь был, но он скорее для отходов жизнедеятельности других животных, которые на площади оказывают услуги по катанию детей. Эти самые отходы тоже можно увидеть, благо, в небольших количествах, на плитке прямо напротив облисполкома. Хотя надо признать - голубиного помёта тоже предостаточно, никакого смысла в его очистке наверное нет - он опять будет появляться. И как это мы раньше жили со всем этим безобразием?
А ещё можно искренне посочувствовать владельцам и работникам салона красоты "Елена", приходится просить убрать животных от фасада, а то согласитесь, как-то не вяжется салон красоты и лошадка, кушающая овёс.
С другой стороны - надо же где-то кормить животных, они ведь тут работают, и должны как-то поощряться.
Что в сухом остатке? Группа брестчан в количестве до 100 человек собралась сегодня, 8 декабря 2019 года на площади им. Ленина в городе Бресте для того, чтобы пообщаться, обсудить свои проблемы и наметить пути их решения. По окончанию общения все дружно, не нарушая
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