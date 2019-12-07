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Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали

08.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Странная ситуация складывается - все уже как-то и подзабыли про воскресные сборы на площади: ну собираются, да и собираются, никого не трогают, спокойно кормят голубей. Но кому-то пришла идея "подлить бензинчику" в формате упрёка - а кто же должен чистить помёт с тротуарной плитки на площади Ленина? Интересно, тот кто это придумал, просчитал вариант, в котором инициативная группа согласится?

Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали

А именно так и произошло, они действительно согласились. Правда, в реальности никакой уборки не состоялось. Среди тех, кто находился на площади, ходили разговоры, что инициативная группа не захотела подставлять людей под 30 базовых. Серьёзно? 30 базовых за уборку площади от голубиного помёта? Это было бы похлеще "костюма Лиса". Однако, не судьба, похоже...

Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали

Но на самом деле, причина, по которой уборка не состоялась, не только в том, что не захотели участники. Не было инвентаря. Если уж призываешь, и упрекаешь, и обещаешь организовать всё что необходимо - надо это делать.

Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали

К слову, инвентарь был, но он скорее для отходов жизнедеятельности других животных, которые на площади оказывают услуги по катанию детей. Эти самые отходы тоже можно увидеть, благо, в небольших количествах, на плитке прямо напротив облисполкома. Хотя надо признать - голубиного помёта тоже предостаточно, никакого смысла в его очистке наверное нет - он опять будет появляться. И как это мы раньше жили со всем этим безобразием?

Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали

А ещё можно искренне посочувствовать владельцам и работникам салона красоты "Елена", приходится просить убрать животных от фасада, а то согласитесь, как-то не вяжется салон красоты и лошадка, кушающая овёс.

Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали
 Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали

С другой стороны - надо же где-то кормить животных, они ведь тут работают, и должны как-то поощряться.

Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали

Что в сухом остатке? Группа брестчан в количестве до 100 человек собралась сегодня, 8 декабря 2019 года на площади им. Ленина в городе Бресте для того, чтобы пообщаться, обсудить свои проблемы и наметить пути их решения. По окончанию общения все дружно, не нарушая ПДД. прогулялись до кинотеатра Беларусь. Чуть поодаль следовали сотрудники милиции, наблюдая и никак не вмешиваясь в ситуацию. Два гражданина в штатском проводили видеосъёмку всего происходящего, удивляя окружающих ёмкостью аккумуляторов камер - они никак не поддавались воздействию холодной поры года и не "садились". В какой-то момент подошли двое с мегафоном в форме, четко и уверенно зачитали текст с предупреждением об ответственности за несанкционированное массовое мероприятие. Кто-то обратил внимание, что текст у них написан с другой стороны мегафона, но это не точно, может просто память у людей хорошая.

 
Теги: Брест
 
 
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  Странная ситуация складывается - все уже как-то и подзабыли про воскресные сборы на площади: ну собираются, да и собираются, никого не трогают, спокойно кормят...
 
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