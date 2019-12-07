 Стали ли сегодня убирать площадь Ленина от голубиного помёта? Мы узнали

Источник материала: Виртуальный Брест

Странная ситуация складывается - все уже как-то и подзабыли про воскресные сборы на площади: ну собираются, да и собираются, никого не трогают, спокойно кормят голубей. Но кому-то пришла идея "подлить бензинчику" в формате упрёка - а кто же должен чистить помёт с тротуарной плитки на площади Ленина? Интересно, тот кто это придумал, просчитал вариант, в котором инициативная группа согласится?





А именно так и произошло, они действительно согласились . Правда, в реальности никакой уборки не состоялось. Среди тех, кто находился на площади, ходили разговоры, что инициативная группа не захотела подставлять людей под 30 базовых. Серьёзно? 30 базовых за уборку площади от голубиного помёта? Это было бы похлеще " костюма Лиса ". Однако, не судьба, похоже...





Но на самом деле, причина, по которой уборка не состоялась, не только в том, что не захотели участники. Не было инвентаря. Если уж призываешь, и упрекаешь, и обещаешь организовать всё что необходимо - надо это делать.





К слову, инвентарь был, но он скорее для отходов жизнедеятельности других животных, которые на площади оказывают услуги по катанию детей. Эти самые отходы тоже можно увидеть, благо, в небольших количествах, на плитке прямо напротив облисполкома. Хотя надо признать - голубиного помёта тоже предостаточно, никакого смысла в его очистке наверное нет - он опять будет появляться. И как это мы раньше жили со всем этим безобразием?





А ещё можно искренне посочувствовать владельцам и работникам салона красоты "Елена", приходится просить убрать животных от фасада, а то согласитесь, как-то не вяжется салон красоты и лошадка, кушающая овёс.







С другой стороны - надо же где-то кормить животных, они ведь тут работают, и должны как-то поощряться.



