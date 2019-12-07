ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конная йога: в Беларуси проводят тренировки на спине у лошади

08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Йога с животными. Все чаще люди выполняют асаны  с котами и собаками, а в Беларуси делают упражнения на спине у лошади, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Тихон безбоязненно ложится на лошадку, а потом обнимает ее. А вот у его папы, который хоть и занимается конным спортом, замирает сердце. Мальчику всего четыре, но в седле держится уверенно. На конную йогу попали случайно, хотели просто покататься.

«Очень положительные эмоции. Такие впечатления. Вечером потом рассказывают бабушкам, дедушкам»», – рассказал любитель конного спорта Сергей Кожеко.

Садиться в позу лотоса на спине у лошади на этой конной ферме начали недавно. Идею предложила инструктор Елена Белоус. Верховая езда нагружает мышцы, а вот расслабления не хватает. Поэтому Елена сама начала заниматься йогой на коврике, а потом перенесла это на манеж.

«Что-то из йоги, что-то из физкультуры на лошади, что-то на равновесие. Мы усложняем постепенно, когда ребенок привыкает, мы начинаем добавлять классические упражнения из йоги. Плюс физкультура. И 20-30 минут ребенок спокойно занимается», – рассказала инструктор.

Елена объясняет: не стоит путать занятия с иппотерапией. Это больше развлечение и для детей, и для взрослых. А вот для лошадей – работа. Корса – кобыла элитная и спортивная, характером  спокойная. Асаны на спине ее не тревожат. Главная задача – стоять неподвижно.

«Она может напрячься, но дергаться не будет. И ребенка будет нести как хрустальную вазу. Энергетику чувствуют человека, чувствуют, когда ее боятся», – поделилась инструктор.

На тренировке инструктору помогает ученица. Оле – 17 лет. Она лихо забирается на лошадь, так же лихо берет барьеры. Поводья держит в правой руке, левой нет с рождения. Оля мечтает о профессиональной карьере. Но в Беларуси паралимпийского конного спорта пока нет.

«Я здесь первоначально занималась на любительском уровне, не выезжала на старты, только совершенствовала свое умение ездить верхом: рысь, галоп. Потом уже через два года я начала прыгать. Потом начались старты, но это все равно еще любительский уровень», – поделилась Ольга Грибович.

На племенной конеферме под Молодечно разводят вестфальских лошадей, голштинцев и ганноверов. Это самая популярная спортивная порода в мире. В конюшне – почти сотня животных. Уход за ними тщательный, ведь ганноверы в содержании требовательны. Неправильный рацион быстро приведет к болезням.

«Корма все в хозяйстве заготавливаем сами. Это и сено, и солома ячменная, мука, овес. Готовим каши, лошади не обижены и морковочку добавляем», – поделилась заведующая племенной конефермой Елена Вяжевич.

Елена на йоге останавливаться не хочет. Мечтает повторить мотоконный турнир. Всадники на лошадях будут преодолевать препятствия, а мотоциклисты поражать трюками.  



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идею предложила инструктор Елена Белоус. По ее словам, верховая езда нагружает мышцы, а вот расслабления не хватает.
 
Новости дня
Новости разные
 
На новогодних ёлках Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика