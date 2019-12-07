Конная йога: в Беларуси проводят тренировки на спине у лошади

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Йога с животными. Все чаще люди выполняют асаны с котами и собаками, а в Беларуси делают упражнения на спине у лошади, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.



Тихон безбоязненно ложится на лошадку, а потом обнимает ее. А вот у его папы, который хоть и занимается конным спортом, замирает сердце. Мальчику всего четыре, но в седле держится уверенно. На конную йогу попали случайно, хотели просто покататься.

«Очень положительные эмоции. Такие впечатления. Вечером потом рассказывают бабушкам, дедушкам»», – рассказал любитель конного спорта Сергей Кожеко.

Садиться в позу лотоса на спине у лошади на этой конной ферме начали недавно. Идею предложила инструктор Елена Белоус. Верховая езда нагружает мышцы, а вот расслабления не хватает. Поэтому Елена сама начала заниматься йогой на коврике, а потом перенесла это на манеж.

«Что-то из йоги, что-то из физкультуры на лошади, что-то на равновесие. Мы усложняем постепенно, когда ребенок привыкает, мы начинаем добавлять классические упражнения из йоги. Плюс физкультура. И 20-30 минут ребенок спокойно занимается», – рассказала инструктор.

Елена объясняет: не стоит путать занятия с иппотерапией. Это больше развлечение и для детей, и для взрослых. А вот для лошадей – работа. Корса – кобыла элитная и спортивная, характером спокойная. Асаны на спине ее не тревожат. Главная задача – стоять неподвижно.



«Она может напрячься, но дергаться не будет. И ребенка будет нести как хрустальную вазу. Энергетику чувствуют человека, чувствуют, когда ее боятся», – поделилась инструктор.

На тренировке инструктору помогает ученица. Оле – 17 лет. Она лихо забирается на лошадь, так же лихо берет барьеры. Поводья держит в правой руке, левой нет с рождения. Оля мечтает о профессиональной карьере. Но в Беларуси паралимпийского конного спорта пока нет.

«Я здесь первоначально занималась на любительском уровне, не выезжала на старты, только совершенствовала свое умение ездить верхом: рысь, галоп. Потом уже через два года я начала прыгать. Потом начались старты, но это все равно еще любительский уровень», – поделилась Ольга Грибович.

На племенной конеферме под Молодечно разводят вестфальских лошадей, голштинцев и ганноверов. Это самая популярная спортивная порода в мире. В конюшне – почти сотня животных. Уход за ними тщательный, ведь ганноверы в содержании требовательны. Неправильный рацион быстро приведет к болезням.

«Корма все в хозяйстве заготавливаем сами. Это и сено, и солома ячменная, мука, овес. Готовим каши, лошади не обижены и морковочку добавляем», – поделилась заведующая племенной конефермой Елена Вяжевич.

Елена на йоге останавливаться не хочет. Мечтает повторить мотоконный турнир. Всадники на лошадях будут преодолевать препятствия, а мотоциклисты поражать трюками.