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Конная йога: в Беларуси проводят тренировки на спине у лошади
08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Йога с животными. Все чаще люди выполняют асаны с котами и собаками, а в Беларуси делают упражнения на спине у лошади, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Садиться в позу лотоса на спине у лошади на этой конной ферме начали недавно. Идею предложила инструктор Елена Белоус. Верховая езда нагружает мышцы, а вот расслабления не хватает. Поэтому Елена сама начала заниматься йогой на коврике, а потом перенесла это на манеж.
Елена объясняет: не стоит путать занятия с иппотерапией. Это больше развлечение и для детей, и для взрослых. А вот для лошадей – работа. Корса – кобыла элитная и спортивная, характером спокойная. Асаны на спине ее не тревожат. Главная задача – стоять неподвижно.
На тренировке инструктору помогает ученица. Оле – 17 лет. Она лихо забирается на лошадь, так же лихо берет барьеры. Поводья держит в правой руке, левой нет с рождения. Оля мечтает о профессиональной карьере. Но в Беларуси паралимпийского конного спорта пока нет.
На племенной конеферме под Молодечно разводят вестфальских лошадей, голштинцев и ганноверов. Это самая популярная спортивная порода в мире. В конюшне – почти сотня животных. Уход за ними тщательный, ведь ганноверы в содержании требовательны. Неправильный рацион быстро приведет к болезням.
Елена на йоге останавливаться не хочет. Мечтает повторить мотоконный турнир. Всадники на лошадях будут преодолевать препятствия, а мотоциклисты поражать трюками.
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Идею предложила инструктор Елена Белоус. По ее словам, верховая езда нагружает мышцы, а вот расслабления не хватает.
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