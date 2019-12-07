Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования российского рынка

«Давайте будем честными по отношению друг к другу и признаемся, что вот эта „перекрестка“, когда мы за счет экспорта поддерживали внутренний рынок, — такой ситуации, наверное, уже больше не будет. Те цены в 400−500 долларов [за 1 тысячу кубометров газа], которые мы когда-то видели, — какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет. Я думаю, что до руководства министерств и ведомств это дойдет через некоторое время, они это осознают», — отметил Яценко.





По подсчетам Интерфакса, уровень экспортного паритета (то есть ниже экспорт оказывается менее доходным, чем поставки в соответствующие крайние западные регионы России) для поставок по «Северному потоку» составляет примерно 125 долларов за тысячу кубометров (на выходе на германский берег), а при поставках через Украину — 146 долларов (на входе в Словакию). Минувшим летом спотовые цены на газ в Европе опускались значительно ниже этих уровней. Впрочем, в наиболее слабый за этот год третий квартал «Газпром» показал среднюю цену экспорта в дальнее зарубежье на уровне 170 долларов за тысячу кубометров.









По словам Яценко, «в соответствии с тем, что пропадает подушка, надо посмотреть наши темпы [роста цен и тарифов]. С 2014 по 2019 год цены на газ выросли на 20%». «При этом инфляция выросла на 57%, а налог на добычу для „Газпрома“ вырос на 60%. Как вам экономика процесса, которая складывается? Уже не говорю, что с 2015 года не поднимались тарифы на транспортировку газа», — добавил он.





Комментируя перспективы разрешения проблем российского рынка газа в преддверии запуска с 2025 года единого рынка Евразийского экономического союза, Яценко признал: «Есть такое ощущение, что все проблемы, которые у нас сидят внутри, мы в том или ином виде перенесем в общий рынок газа».





Сейчас цена поставок российского газа для «Газпром трансгаз Беларусь» составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров. Контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны действуют до конца 2019 года.



