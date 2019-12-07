﻿ Художественный руководитель Большого театра: Ходят полуголодные, мучаются всю жизнь. Я просто безумно жалею этих женщин. 21.by
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Художественный руководитель Большого театра: Ходят полуголодные, мучаются всю жизнь. Я просто безумно жалею этих женщин

08.12.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» на СТВ.

- Говорят, что театр начинается с вешалки. А как же буфет? При Большом есть легендарная столовая. Есть ли там спецменю для балерин?

- Нет, конечно.

- А как следить им за фигурой?

- Каждый индивидуально. Вы знаете, вообще, с этими фигурами, поскольку опыт большой, некоторые (будем сейчас только о женщинах говорить) едят так много – больше, чем я! А я – крупный мужчина. И вот к ним ничего не прилипает. А некоторые во всём себе отказывают, бедные женщины, во всём! Ходят полуголодные, а вот ничего не могут сделать с собой. Вот такая природа. И вот которые мучаются всю жизнь, и мечтают похудеть.


Я просто безумно жалею этих женщин. У которых очень сложная профессия с одним выходным днём в неделю, с семейными, наверное, какими-то проблемами, потому что не бывает семей, где нет проблем. Всегда проблемы двигают прогрессом. Так что любая проблема для того, чтобы её решать. Мне очень жалко женщин, которым вот так вот с природой не повезло, с природой тела, которые борются с собственной внешностью.

А вот другие есть примеры – ничего, вообще, всё им дала природа, им не нужно ни с кем бороться. Кому как повезет в этой жизни, у кого какая наследственность.
 
 
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Художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» на СТВ.
 
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