Ждали разгрузки фур и пили. В Германии пятеро украинцев избили дальнобойщика из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Германии пятеро дальнобойщиков из Украины избили белоруса. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел 7 декабря, около 20.50, в городе Вёрт-ам-Райн. На стоянке крупной автомобильной компании дальнобойщики ожидали разгрузки и выпивали. В какой-то момент из-за количества выпитого между водителем из Беларуси и украинскими дальнобойщиками возник конфликт. В итоге пятеро украинцев избили белоруса.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. После опросов свидетелей и детального расследования оно будет передано прокурору.