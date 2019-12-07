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Ждали разгрузки фур и пили. В Германии пятеро украинцев избили дальнобойщика из Беларуси
Источник материала: Tut.by
В Германии пятеро дальнобойщиков из Украины избили белоруса. Об этом
Инцидент произошел 7 декабря, около 20.50, в городе Вёрт-ам-Райн. На стоянке крупной автомобильной компании дальнобойщики ожидали разгрузки и выпивали. В какой-то момент из-за количества выпитого между водителем из Беларуси и украинскими дальнобойщиками возник конфликт. В итоге пятеро украинцев избили белоруса.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело. После опросов свидетелей и детального расследования оно будет передано прокурору.
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По данному факту полиция возбудила уголовное дело. После опросов свидетелей и детального расследования оно будет передано прокурору.
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