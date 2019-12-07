"Введение льгот на растаможку в Беларуси заметили сразу". Интервью с европейским автомобильным аукционом

Аbw.by побеседовал с представителем аукциона Exleasingcar.com - одной из ведущих площадок Европы. Однако помимо привычных рынков и автохаусов есть и другие автомобильные площадки, например интернет-аукционы. О том, как это работает и какие нюансы о покупке "вслепую" стоит знать,побеседовал с представителем аукциона Exleasingcar.com - одной из ведущих площадок Европы.





- В чем преимущество аукционов перед обычной покупкой? На сайте трудно "пощупать" и осмотреть автомобиль как следует.





- Более 90 процентов автомобилей, которые продаются у нас, принадлежат лизинговым компаниям и банкам Западной Европы. В основном это машины из Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции и Италии.





Самый главный плюс для покупателя - это честная информация об автомобилях. Никто не будет "скручивать" пробег или пытаться экономить на обслуживании. Владельцу автомобиля проще честно пройти ТО у дилера, чем потом платить штраф. Отсюда еще один плюс: у большей части авто есть вся история обслуживания, с которой можно без проблем ознакомиться.





- Здесь самое время вспомнить о стереотипах. Есть ли отличительные особенности у автомобилей из перечисленных стран?





- Безусловно, отношение к автомобилям различается. В Италии и Франции царапины и мелкие повреждения кузова - это нормально. Никто не переживает из-за потертости на бампере, полученной во время парковки.





В то же время в Бельгии, Нидерландах и Германии к машинам относятся бережнее. С большой долей вероятности кузов у авто из этих стран будет выглядеть свежее, комплектация - богаче. Все это, само собой, отражается и на стоимости.





- Не получится ли так, что после покупки автомобиля обнаружатся неприятные "сюрпризы"?





- Все автомобили перед продажей тщательно осматриваются и фотографируются. Никто не пытается скрыть или утаить недостатки - как есть, так есть. Все повреждения, за исключением совсем незначительных, можно увидеть в описании и фотографиях лота.





Здесь важно понимать: каким бы ни был хорошим автомобиль, он все равно не будет в состоянии нового. Даже при самом бережном отношении к машине следы эксплуатации будут присутствовать. Аукцион - это во многом продажи B2B, задачи "сделать конфетку" у нас нет. За это отвечают скорее дилеры, которые приобретают автомобили для перепродажи.





Впрочем, ничто не мешает частному покупателю, как и дилеру, после приобретения авто довести его до состояния практически новой машины. Почти все недочеты по внешнему виду убираются при помощи полировки, мойки и химчистки. При желании покупателя эти работы мы можем взять на себя.





Что касается более серьезных недостатков, скрывать не будем: в редких случаях обнаруживаются повреждения, которые не были заявлены в описании автомобиля. Неприятно, конечно, но от ошибок никто не застрахован. В таких случаях мы всегда работаем с проблемным автомобилем индивидуально - без денежной либо иной компенсации покупатель не останется.





- Можно ли вам делегировать покупку автомобиля, если нет опыта и понимания того, как работать с аукционом?





- Аукционы - это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Всего бывает три типа сделок. Открытый аукцион - это когда ставки видны всем участникам. Закрытый - когда чужие ставки скрыты. Сделка "купить сейчас" - это моментальная покупка авто. Более подробно информация об аукционах представлена на сайте, для понимания основных принципов сделок достаточно потратить немного времени на ее изучение.









При возникновении более конкретных вопросов за советом можно обратиться уже к менеджерам. Они же могут немного подсказать и по ставкам.





- Что мешает сделать множество ставок просто так? Вдруг повезет с очень низкой ценой?





- Ставки необходимо делать лишь в тех случаях, когда действительно есть намерение приобрести автомобиль: именно поэтому мы заключаем договор в электронном виде и просим документы, подтверждающие личность.





В случае выигрыша ставки мы обязаны выкупить машину у организации, которой она принадлежит. Точно так же не могут отказаться от своих обязательств и наши клиенты. Если у покупателя действительно возникли какие-то проблемы, мы можем помочь с поиском нового владельца авто. Но в целом неоплата аукциона после выигрыша приравнивается к задолженности перед компанией.





- Не слишком ли все сложно? Выиграть аукцион - это одно, но затем автомобиль нужно по всем правилам привезти в страну.





- После победы ставки все хлопоты перекладываются на наших менеджеров. Задача покупателя - лишь вовремя оплатить авто и сопутствующие сборы, которые всегда указаны в каждом лоте. Оплатить можно как в белорусском банке, так и в нашем офисе в Мариямполе. В среднем с момента победы в аукционе до получения автомобиля проходит порядка трех недель. Статус сделки можно отследить или в личном кабинете на сайте, или непосредственно у менеджера.





После прибытия автомобиля в Литву мы устраиваем ему дополнительный осмотр. На этом этапе по желанию покупателя мы можем предложить и сопутствующий сервис. В него входят как услуги по предпродажной подготовке вроде полировки кузова и химчистки салона, так и услуги СТО с заменой "расходников" или, например, тормозных дисков при необходимости. Таким образом, покупатель получит уже полностью подготовленный к эксплуатации автомобиль.





Далее остается либо заказать доставку машины в Беларусь, либо забрать его самостоятельно. В обоих случаях мы подготавливаем все необходимые документы. Хотя, к слову, большинство белорусов предпочитает забирать автомобили из Литвы самостоятельно.





- Раз уж заговорили о предпочтениях соотечественников, не так давно в Беларуси появилась возможность растаможить автомобили по льготной ставке - заметили?





- Поток белорусских покупателей был всегда, но с появлением льготной растаможки он сильно вырос. С ее введением в среднем в месяц не менее 100 автомобилей уезжает именно в Беларусь. Если говорить точнее, то в октябре в РБ отправилось 220 автомобилей, в ноябре - 180. Говоря о тенденциях в выборе, в большинстве случаев это машины в возрасте от 3 до 5 лет с пробегом от 100 до 150 тысяч километров. Есть люди, который рассматривают премиум-сегмент, но в целом средняя ставка на аукционе составляет порядка 7-8 тысяч евро.





- Последний вопрос: на носу Новый год - можно расслабиться перед праздниками или самое время приготовиться к покупке автомобиля?





- Расслабиться, конечно, можно, но мы ожидаем заметное снижение цен. Пик продаж был в августе и сентябре, сейчас же автомобили дешевеют. Это хорошо видно по ставкам: сейчас начинают выигрывать те, у которых еще пару месяцев назад просто не было шансов. Еще больше цены должны упасть в январе и феврале - за половину стоимости машину, конечно, не купишь, но экономия никогда не бывает лишней.