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«Рух» в драматичной серии пенальти вырвал право у «Дняпро-МЧЗ» сыграть в высшей лиге

08.12.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 декабря в Могилеве на стадионе «Спартак» прошел второй стыковой матч за право сыграть в высшей лиге белорусского футбола в 2020 году, в котором встречались «Дняпро-МЧЗ» и «Рух». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:1, а в послематчевой серии пенальти удачливее оказался клуб из Бреста.

Напомним, первый матч закончился волевой победой брестского клуба, добытой на последней минуте.


Фото: «Рух»

Таким образом, в 2020 году в элите чемпоната Беларуси сыграют два клуба из Брестской области.

Отметим, что могилевчане по итогу выступления в высшей лиге в 2018 году покинули элиту, но затем путем хитрого слияния с минским «Лучом» в 2019 году вернулись в нее. Как видим, это не помогло и команда вновь вылетела в первую лигу.

«Дняпро-МЧЗ» — «Рух» — 2:1 (4:5)

Могилев. 8 декабря. Стадион «Спартак».

Судьи: Д. Щербаков, М. Арабей, М. Гусев (все — Минск).

«Дняпро-МЧЗ»: Бегларян — Залеский, Бондаренко, Яшин, Н. Степанов (к) — Батищев, Побудей (Кац, 104), Шило (Савостьянов, 111) — Марушич, Грибовский (Велько, 78; Козлов, 117), Подстрелов.

«Рух»: Степанов — Челядко (Сибилев, 113), Тымонюк, Ясюкевич (Орешкевич, 85), Колпачук — Гречихо, Тихоновский (к) — Седько (Демидович, 70), Букаткин, Чиж — Пампуха (Морозов, 50).

Голы: 1:0 — Грибовский (пас — Подстрелов). 2:0 — Марушич (79, пас — Подстрелов). 2:1 — Морозов (пас — Чиж).

Предупреждения: Пампуха (14), Батищев (75), Букаткин (84), Морозов (86), Бондаренко (102), Савостьянов (118).

Первый тайм второго стыкового матча выдался не очень богатым на события. Состояние газона в Могилеве не способствовало тому, чтобы футболисты показывали красивый футбол. Наоборот, они часто скользили, падали, катились по газону, как хоккеисты.

В первые 45 минут зрители увидели буквально пару полумоментов в исполнении хозяев поля, «Рух» же сидел в обороне, почти не убегая в атаки.

Второй тайм начался с гола в ворота брестчан. Дмитрий Подстрелов прорвался по левому флангу, отдал передачу в центр штрафной, Роман Грибовский выскочил из-под защитников «Руха» и точным ударом отправил мяч в сетку.

Гостям пришлось срочно просыпаться и стараться забить свой гол, ведь при таком счете в вышке сохранял прописку могилевский клуб.

Игра пошла на встречных курсах, «Рух» чуть больше владел мячом, футболисты били издалека. Но хозяева вытерпели, отбились и на 79-й минуте провели контратаку, которая завершилась голом. Отличился Зоран Марушич.

Впрочем, через две минуты брестчане смогли забить важный гостевой гол, автором которого стал только вышедший на замену Владислав Морозов.

На 88-й минуте хозяева имели прекрасный шанс, чтобы забить третий, но первый удар парировал вратарь, а после второго удара мяч отразила штанга «Руха». Концовка основного времени прошла под штурм ворот гостей, но счет не изменился.

В дополнительное время команды создали несколько опасных моментов, но голов забито не было и дело перешло к серии пенальти.

Она выдалась длительной, но удачливее оказались футболисты «Руха», десятый удар парировал Роман Степанов.

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Финиширует во второй половине, но сохранит место в элите 55%
Будет крепким середняком 19%
Будет бороться за еврокубки 3%

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Что это за «Рух» такой, который так любит босс брестского «Динамо» Зайцев

Новейшая история команды из Брестской области начинается в 2016 году. Первоначально этот проект задумывался как социальный, и к нему мог подключиться любой желающий, попробовав себя в футболе, рассказывал его основатель Сергей Присяжнюк.

На первых порах костяк составляли болельщики «Динамо-Брест», но постепенно к коллективу присоединялись игроки дубля и команда стала комплектоваться воспитанниками брестского «Динамо».

В 2017 году коллектив стал готовиться к выступлению в чемпионате Брестской области. В этом же году команду решили назвать «Рухом». Считается, что брестский футбол появился еще до войны, а «Рух» — это была команда из польских военных и называлась Ruch Brześć.

Небольшое исследование ранней истории брестского футбола и поиск нестыковок провел ведущий канала Bulba-Ball. Посмотрите.

В 2017 году «Руху» предложили стать фарм-клубом «Динамо-Брест», а в качестве главного тренера назначили Андрея Зыгмантовича.

В 2018 году команда, уже вошедшая в структуру брестского «Динамо», заявилась во вторую лигу и с ходу стала ее победителем, выйдя в первую лигу.

В конце 2018 года разразился скандал с переходом Павла Савицкого в «Динамо». И босс клуба Александр Зайцев использовал «Рух» как инструмент давления на федерацию, обещав снять главную команду с чемпионата и сосредоточиться на «Рухе».

Дальше угроз не дошло, но о клубе заявили громко.

Весной 2019 года становится известно, что Зайцев внезапно отказывается от «Руха», продав его ООО «МОСРБК», которое зарегистрировано на территории России.

Как выяснила «Трибуна», «МОСРБК» зарегистрировали за шесть дней до приобретения клуба — 25 января. А основным видом деятельности организации указана «торговля оптовая неспециализированная», без уточнения специфики продаж.

Перед стартом сезона в первой лиге перед командой поставили задачу попасть в высшую лигу, но старт не задался: «Рух» провалил весну. В пяти первых турах брестчане одержали одну победу, четырежды сыграв вничью.

На тренерском мостике произошли изменения. Андрей Зыгмантович перестал руководить командой по «семейным обстоятельствам», но остался числиться в ней. Фактически далее «Рух» тренировал Андрей Челмодеев. Кстати, команду может возглавить Олег Дулуб, во всяком случае руководство такой поворот не исключает.

Летом 2019 года команда набрала приличный ход и сумела в драматичном последнем туре в игре против «Спутника» прорваться на третье место, дающее право сыграть переходные матчи с клубом высшей лиги.


Футболисты «Руха» радуются выходу в стыковые матчи после игры последнего тура первой лиги. Фото: «Рух»

В составе у «Руха» есть немало игроков, которые бы не затерялись и в командах высшей лиги. Например, игроки молодежной сборной Беларуси Павел Седько и Денис Гречихо.

Трудится на поле и экс-капитан «Ислочи» Владислав Ясюкевич, а также опытные защитники Игорь Шумилов и Павел Челядко. Есть в составе и двукратный обладатель Кубка Беларуси Никита Букаткин, а в нападении выделяется Вадим Демидович.

Свои домашние матчи «Рух» проводил на брестском стадионе «Юность», который вмещает 2300 зрителей. Данная арена с искусственным покрытием, и здесь брестское «Динамо» играло свои первые официальные матчи в начале сезона. Впрочем, в качестве домашней арены, если «Рух» выбьется в элиту, будет заявляться «Брестский».

Любопытно, что «Рух» и брестское «Динамо» летом 2019 года играли между собой в матче 1/16 Кубка Беларуси.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Динамовцы победили со счетом 1:0, а посмотреть на матч пришли 5600 зрителей. В фан-секторе «Руха» были замечены военные, которым выдали белые майки.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

А после того, как брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси, Александр Зайцев внезапно признался в любви к «Руху», заявив о том, что это исторически брестский продукт. Напоследок босс брестчан добавил пикантности ситуации, сказав: «Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую».

Пояснять слова владельца «Динамо» пришлось пресс-секретарю команды, которая напомнила, что симпатии и предпочтения Александра Николаевича — вовсе не секрет для его окружения и он их никогда не скрывал.

Что же, ждем продолжения сериала!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В высшей лиге в 2020 году сыграет вторая команда из Брестской области.
 
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