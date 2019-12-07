«Рух» в драматичной серии пенальти вырвал право у «Дняпро-МЧЗ» сыграть в высшей лиге

Источник материала: Tut.by

8 декабря в Могилеве на стадионе «Спартак» прошел второй стыковой матч за право сыграть в высшей лиге белорусского футбола в 2020 году, в котором встречались «Дняпро-МЧЗ» и «Рух». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:1, а в послематчевой серии пенальти удачливее оказался клуб из Бреста.

Напомним, первый матч закончился волевой победой брестского клуба, добытой на последней минуте.



Фото: «Рух»

Таким образом, в 2020 году в элите чемпоната Беларуси сыграют два клуба из Брестской области.

Отметим, что могилевчане по итогу выступления в высшей лиге в 2018 году покинули элиту, но затем путем хитрого слияния с минским «Лучом» в 2019 году вернулись в нее. Как видим, это не помогло и команда вновь вылетела в первую лигу.

«Дняпро-МЧЗ» — «Рух» — 2:1 (4:5)

Могилев. 8 декабря. Стадион «Спартак».

Судьи: Д. Щербаков, М. Арабей, М. Гусев (все — Минск).

«Дняпро-МЧЗ»: Бегларян — Залеский, Бондаренко, Яшин, Н. Степанов (к) — Батищев, Побудей (Кац, 104), Шило (Савостьянов, 111) — Марушич, Грибовский (Велько, 78; Козлов, 117), Подстрелов.

«Рух»: Степанов — Челядко (Сибилев, 113), Тымонюк, Ясюкевич (Орешкевич, 85), Колпачук — Гречихо, Тихоновский (к) — Седько (Демидович, 70), Букаткин, Чиж — Пампуха (Морозов, 50).

Голы: 1:0 — Грибовский (пас — Подстрелов). 2:0 — Марушич (79, пас — Подстрелов). 2:1 — Морозов (пас — Чиж).

Предупреждения: Пампуха (14), Батищев (75), Букаткин (84), Морозов (86), Бондаренко (102), Савостьянов (118).

Первый тайм второго стыкового матча выдался не очень богатым на события. Состояние газона в Могилеве не способствовало тому, чтобы футболисты показывали красивый футбол. Наоборот, они часто скользили, падали, катились по газону, как хоккеисты.

В первые 45 минут зрители увидели буквально пару полумоментов в исполнении хозяев поля, «Рух» же сидел в обороне, почти не убегая в атаки.

Второй тайм начался с гола в ворота брестчан. Дмитрий Подстрелов прорвался по левому флангу, отдал передачу в центр штрафной, Роман Грибовский выскочил из-под защитников «Руха» и точным ударом отправил мяч в сетку.

Гостям пришлось срочно просыпаться и стараться забить свой гол, ведь при таком счете в вышке сохранял прописку могилевский клуб.

Игра пошла на встречных курсах, «Рух» чуть больше владел мячом, футболисты били издалека. Но хозяева вытерпели, отбились и на 79-й минуте провели контратаку, которая завершилась голом. Отличился Зоран Марушич.

Впрочем, через две минуты брестчане смогли забить важный гостевой гол, автором которого стал только вышедший на замену Владислав Морозов.

На 88-й минуте хозяева имели прекрасный шанс, чтобы забить третий, но первый удар парировал вратарь, а после второго удара мяч отразила штанга «Руха». Концовка основного времени прошла под штурм ворот гостей, но счет не изменился.

В дополнительное время команды создали несколько опасных моментов, но голов забито не было и дело перешло к серии пенальти.

Она выдалась длительной, но удачливее оказались футболисты «Руха», десятый удар парировал Роман Степанов.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 96 человек Как "Рух" выступит в следующем сезоне в высшей лиге? Вылетит 23% Финиширует во второй половине, но сохранит место в элите 55% Будет крепким середняком 19% Будет бороться за еврокубки 3% Все опросы

Что это за «Рух» такой, который так любит босс брестского «Динамо» Зайцев

Новейшая история команды из Брестской области начинается в 2016 году. Первоначально этот проект задумывался как социальный, и к нему мог подключиться любой желающий, попробовав себя в футболе, рассказывал его основатель Сергей Присяжнюк.

На первых порах костяк составляли болельщики «Динамо-Брест», но постепенно к коллективу присоединялись игроки дубля и команда стала комплектоваться воспитанниками брестского «Динамо».

В 2017 году коллектив стал готовиться к выступлению в чемпионате Брестской области. В этом же году команду решили назвать «Рухом». Считается, что брестский футбол появился еще до войны, а «Рух» — это была команда из польских военных и называлась Ruch Brześć.

Небольшое исследование ранней истории брестского футбола и поиск нестыковок провел ведущий канала Bulba-Ball . Посмотрите.

В 2017 году «Руху» предложили стать фарм-клубом «Динамо-Брест», а в качестве главного тренера назначили Андрея Зыгмантовича.

В 2018 году команда, уже вошедшая в структуру брестского «Динамо», заявилась во вторую лигу и с ходу стала ее победителем, выйдя в первую лигу.

В конце 2018 года разразился скандал с переходом Павла Савицкого в «Динамо». И босс клуба Александр Зайцев использовал «Рух» как инструмент давления на федерацию, обещав снять главную команду с чемпионата и сосредоточиться на «Рухе».

Дальше угроз не дошло, но о клубе заявили громко.

Весной 2019 года становится известно, что Зайцев внезапно отказывается от «Руха», продав его ООО «МОСРБК», которое зарегистрировано на территории России.

Как выяснила «Трибуна» , «МОСРБК» зарегистрировали за шесть дней до приобретения клуба — 25 января. А основным видом деятельности организации указана «торговля оптовая неспециализированная», без уточнения специфики продаж.

Перед стартом сезона в первой лиге перед командой поставили задачу попасть в высшую лигу, но старт не задался: «Рух» провалил весну. В пяти первых турах брестчане одержали одну победу, четырежды сыграв вничью.

На тренерском мостике произошли изменения. Андрей Зыгмантович перестал руководить командой по «семейным обстоятельствам», но остался числиться в ней. Фактически далее «Рух» тренировал Андрей Челмодеев. Кстати, команду может возглавить Олег Дулуб, во всяком случае руководство такой поворот не исключает.

Летом 2019 года команда набрала приличный ход и сумела в драматичном последнем туре в игре против «Спутника» прорваться на третье место, дающее право сыграть переходные матчи с клубом высшей лиги.



Футболисты «Руха» радуются выходу в стыковые матчи после игры последнего тура первой лиги. Фото: «Рух»

В составе у «Руха» есть немало игроков, которые бы не затерялись и в командах высшей лиги. Например, игроки молодежной сборной Беларуси Павел Седько и Денис Гречихо.

Трудится на поле и экс-капитан «Ислочи» Владислав Ясюкевич, а также опытные защитники Игорь Шумилов и Павел Челядко. Есть в составе и двукратный обладатель Кубка Беларуси Никита Букаткин, а в нападении выделяется Вадим Демидович.

Свои домашние матчи «Рух» проводил на брестском стадионе «Юность», который вмещает 2300 зрителей. Данная арена с искусственным покрытием, и здесь брестское «Динамо» играло свои первые официальные матчи в начале сезона. Впрочем, в качестве домашней арены, если «Рух» выбьется в элиту, будет заявляться «Брестский».

Любопытно, что «Рух» и брестское «Динамо» летом 2019 года играли между собой в матче 1/16 Кубка Беларуси.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Динамовцы победили со счетом 1:0, а посмотреть на матч пришли 5600 зрителей. В фан-секторе «Руха» были замечены военные, которым выдали белые майки.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

А после того, как брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси, Александр Зайцев внезапно признался в любви к «Руху» , заявив о том, что это исторически брестский продукт. Напоследок босс брестчан добавил пикантности ситуации, сказав: «Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую».

Пояснять слова владельца «Динамо» пришлось пресс-секретарю команды, которая напомнила, что симпатии и предпочтения Александра Николаевича — вовсе не секрет для его окружения и он их никогда не скрывал.

Что же, ждем продолжения сериала!