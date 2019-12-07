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«ЕвроОскар»: беларуский фильм впервые номинировали на премию Европейской киноакадемии

08.12.2019 16:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Междурнародное жюри номинировало беларуский фильм по роману Виктора Мартиновича «Озеро радости» на премию Европейской киноакадемии (European Film Awards 2020). Об этом сообщил режиссер фильма Алексей Полуян в Facebook.

Премию Европейской киноакадемии вручают каждый год, ее часто (и обычно) называют «Европейским Оскаром». Но в отличие от главной голливудской награды, для отбора на «ЕвроОскар» не учитывают финансовую успешность проекта. Премия имеет множество номинаций – от «Лучшего фильма» до «За творчество в целом» – но пока неизвестно, в какую именно попадет «Озеро радости».

Напомним: «Озеро Радости» – лента об истории девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В ленте звучит музыка беларуской этногруппы Vuraj. «Озеро радости» – личный для моей семьи фильм. Я хотел рассказать драму о ребенке, который в девять лет осмеливается строить свой путь самостоятельно. Не каждый взрослый человек готов к этому выбору, а Яся смогла», – отзывался о проекте Алексей Полуян.

 
 
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Междурнародное жюри номинировало беларуский фильм по роману Виктора Мартиновича «Озеро радости» на премию Европейской киноакадемии (European Film Awards 2020). Об этом...
 
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