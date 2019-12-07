Минское «Динамо» дома проигрывает ЦСКА. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч в КХЛ перед паузой на матчи сборных. В гости к «зубрам» приехал московский ЦСКА.

Партнер проекта Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч в КХЛ перед паузой на матчи сборных. В гости к «зубрам» приехал московский ЦСКА.

Подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли уже пять матчей подряд и 18 из 21 последней игры. Отставание от зоны плей-офф сейчас составляет 12 очков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается ЦСКА, то действующий обладатель Кубка Гагарина сейчас занимает второе место на Западе, лишь очко уступая СКА при двух играх в запасе.

Отметим, что сегодня московский клуб решил не заявлять на игру нескольких лидеров, включая Игоря Сорокина, Никиту Нестерова, Класа Дальбека, Кирилла Капризова и Михаила Григоренко.

Аналитики букмекерской конторы Favbet явным фаворитом матча считают гостей — коэффициент на победу ЦСКА — 1,21, на «Динамо» — 5,09 .

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Еременко, А. Костицын — Ковыршин — Спунер; Готовец — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен; Евенко — Дюков, Павлович — Китаров — Когалев; Мартынов — Демков — Дроздов; Крыскин, Дадонов.

ЦСКА: Юханссон (Лозебников); Киселевич — Блажиевский, Кемпе — Вей — Мамин; Науменков — Марченко, Соркин — Шалунов — Окулов; Робинсон — Романов, Ртищев — Андронов — Калинин; Ибрагимов, Комиссаров, Слепышев — Светлаков — Телегин.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовал 131 человек Сможет ли "Динамо" сегодня начать победную серию? Да 14% Нет 86% Все опросы

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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