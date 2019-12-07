Источник материала: Новости Волковыска

В Бразилии мужчина хотел угнать легковушку, но не смог тронуться с места на машине с механической коробкой передач и оказался в руках полицейских. Видео происшествия появилось в интернете.

На кадрах съемки видно, как злоумышленники блокируют автомобиль, после чего вооруженный человек в маске приказывает водителю покинуть салон. Тот с поднятыми руками поспешил уйти прочь с места инцидента, опасаясь за свою жизнь.

Однако преступник оказался не очень сообразительным: мужчина не смог завести машину и тронуться с места.

Злоумышленник даже несколько раз попытался позвать хозяина автомобиля на помощь, однако тот убежал. Как только на место инцидента прибыли полицейские, преступник лег на землю вниз лицом и сдался.

Попытка угона автомобиля попала на видео

Целая минута видео – серия мучительных попыток угонщика отпустить сцепление и выжать газ. Раз за разом он пытался тронуться с места, но каждый раз автомобиль глох.