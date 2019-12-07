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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн

08.12.2019 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершится сегодня женской эстафетой.


Фото: Дарья Бурякина

Белорусскую четверку сегодня представляют Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола и Ирина Кривко.

Претенденты на медали выставили следуюдие квартеты:

Норвегия: Кноттен, Тандревольд, Экхофф, Ройзеланд.

Германия: К. Хорхлер, Херрманн, Хинц, Пройс.

Франция: Бескон, Бреза, А. Шевалье, Симон.

Швеция: Перссон, Э. Оберг, Брурссон, Х. Оберг.

Россия: Воронина, Миронова, Юрлова, Куклина.

Италия: Виттоцци, Гонтье, Вирер, Санфилиппо.

Чехия: Йислова, Харватова, Давидова, Пушкарчикова.

Украина: Меркушина, Джима, Вита Семеренко, Блашко.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки, которая начнется в 17.30.

 
 
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Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершится сегодня женской эстафетой.
 
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