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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершится сегодня женской эстафетой.
Белорусскую четверку сегодня представляют Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола и Ирина Кривко.
Претенденты на медали выставили следуюдие квартеты:
Норвегия: Кноттен, Тандревольд, Экхофф, Ройзеланд.
Германия: К. Хорхлер, Херрманн, Хинц, Пройс.
Франция: Бескон, Бреза, А. Шевалье, Симон.
Швеция: Перссон, Э. Оберг, Брурссон, Х. Оберг.
Россия: Воронина, Миронова, Юрлова, Куклина.
Италия: Виттоцци, Гонтье, Вирер, Санфилиппо.
Чехия: Йислова, Харватова, Давидова, Пушкарчикова.
Украина: Меркушина, Джима, Вита Семеренко, Блашко.
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки, которая начнется в 17.30.
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Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершится сегодня женской эстафетой.
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