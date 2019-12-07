﻿ Бывший спортивный директор ХК "Динамо-Минск": Вудкрофт защищен в нашей стране и морально, и материально. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший спортивный директор ХК "Динамо-Минск": Вудкрофт защищен в нашей стране и морально, и материально

08.12.2019 16:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший спортивный директор ХК "Динамо-Минск" Олег Иванов прокомментировал выступление "зубров" в сезоне-2019/20 под руководством Крэйга Вудкрофта.

- Трудно представить, чтобы такой кредит доверия, какой выдан Вудкрофту, мог получить кто-то из наших специалистов. Крэйг защищен в нашей стране и морально, и материально...

Еще раз подчеркну: все эти отмазки на обкатывание молодежи несостоятельны. С таким подходом нашу молодежь можно скорее укатать, чем обкатать.

Тот же Дуайер давал немало игрового времени белорусским молодым игрокам. Шарангович и Буйницкий реально прогрессировали при Горди. Сейчас, к сожалению, парни (Мартынов, Еременко, Денисов...), игра которых обнадеживала в начале сезона, выглядят слабо... И это разочаровывает. Как и результат команды в целом, — написал Иванов в инстаграме.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший спортивный директор ХК "Динамо-Минск" Олег Иванов прокомментировал выступление "зубров" в сезоне-2019/20 под руководством Крэйга Вудкрофта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика