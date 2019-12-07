- Трудно представить, чтобы такой кредит доверия, какой выдан Вудкрофту, мог получить кто-то из наших специалистов. Крэйг защищен в нашей стране и морально, и материально...





Еще раз подчеркну: все эти отмазки на обкатывание молодежи несостоятельны. С таким подходом нашу молодежь можно скорее укатать, чем обкатать.



