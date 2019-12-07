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Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Немецкие пряничные домики, пакистанские шали, русский гжель. Настоящий международный базар развернулся 8 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Супруги дипломатов проводят традиционную благотворительную ярмарку накануне Рождества. Здесь можно попробовать традиционные угощения разных стран и найти оригинальные рождественские подарки.
Приобрести здесь можно то, чего не найдешь в супермаркете: украшения, деликатесы, рукодельные изделия со всего мира.
Все участники мультикультурного события постарались передать на стендах свой национальный колорит и приложить частичку тепла. Посол Чехии, например, собственноручно готовил фирменные бутерброды.
Томаш Перницки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Беларуси:
Для нас важно, чтобы мы тоже что-то сделали для тех, у кого жизнь не такая счастливая.
Яна Покорна, секретарь Посольства Чехии в Беларуси:
Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Организатор ярмарки – Минский международный женский клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей. Традиционно для гостей проводится и лотерея. Все вырученные средства пойдут на благотворительность. Поддержать проект пришли сотни минчан.
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Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»
Новости Беларуси. Немецкие пряничные домики, пакистанские шали, русский гжель. Настоящий международный базар развернулся 8 декабря в Минске, сообщили в программе...
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