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«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

08.12.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 декабря было избрано руководство Национального собрания. Спикером Совета Республики стала Наталья Кочанова. Ее заместителем – Анатолий Исаченко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Председатель Палаты представителей – Владимир Андрейченко. Пожалуй, только у него одного из нового руководства Национального собрания за последнее десятилетие нет приставки «экс» – спикером он избран четвертый раз подряд. Это своеобразный рекорд. К примеру, в нынешнем составе нижней палаты парламента нет ни одного депутата, который бы провел в Овальном зале больше четырех лет кряду за последние 10 лет. Рекордсменом в этом созыве можно назвать разве что Геннадия Давыдько – он был депутатом в третьем и четвертом созыве. И вот теперь в седьмом.

Что касается заместителя, то им избран Валерий Мицкевич. «За» проголосовали единодушно 110 депутатов. Последние 10 лет он провел на посту замглавы Администрации Президента. Ранее был судьей, замминистра юстиции и директором Национального центра законодательства и правовых исследований. Сильный юрист с отличным чувством юмора – так его охарактеризовали во время представления в парламенте.

«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

Ну а мы решили более подробно расспросить Валерия Вацлавовича о планах на новом месте. Интервью «Недели».

Юлия Огнева, СТВ:
Только что закончилась (наверное, и не закончилась, а еще будет продолжена) так называемая установочная сессия. Решались организационные вопросы, на важность которых указал глава государства. Скажите, вы удовлетворены процессом?

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«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В общем-то, пока все идет в соответствии с планом. Это, видимо, благодаря тому, что очень хороший, высококвалифицированный состав депутатов седьмого созыва пришел в парламент. Очень широкий спектр профессий, представительства разные и по возрасту, и по профессиональному принципу. Видно, что есть люди и молодые, еще не совсем опытные, и уже состоявшиеся профессионалы, умудренные жизнью люди. Это дает надежду, что будет очень эффективная работа.

Комиссия по законодательству – одна из самых важных комиссий

Юлия Огнева:
Судя по так называемому рейтинговому голосованию, вполне себе уравновешенно распределились депутаты по комиссиям.

Валерий Мицкевич:
Это, опять же, результат выборов.

Юлия Огнева:
Сбалансированность эта?

Валерий Мицкевич:
Совершенно верно. Если в предыдущие созывы мы видели некий дисбаланс, когда мы рейтинговые проводили голосования, распределялись депутаты предварительно по комиссиям, где они хотят работать, то сегодня мы увидели практически сбалансированный состав желающих работать в комиссиях.

Конечно, основная комиссия по законодательству. Это основная все-таки, потому что работа в парламенте – это законотворческая работа. Видимо, депутаты некоторые, возможно, недооценили себя, поэтому решили пока…

«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

Юлия Огнева:
… подумать?

Валерий Мицкевич:
Подумать, да. Не голосовать за вступление в комиссию по законодательству.

Мы поработаем с депутатами, расскажем, чем занимается эта комиссия, насколько там интересно работать и насколько это важная работа. Это одна из самых важных комиссий. Я думаю, мы там наберем полноценную комиссию, которая будет эффективно работать.

Юлия Огнева:
Накануне глава государства обратился сразу к двум созывам. Скажите, что для вас стало центральным тезисом?

Валерий Мицкевич:
Центральным тезисом (хотя я был уверен, что Президент так считает, все для этого делает, это еще раз красной чертой прошло) – что Президент создал независимую страну, и он будет Президентом независимой страны не зависимо ни от чего.

Юлия Огнева:
И депутаты ему в этом наверняка помогут.

Валерий Мицкевич:
Депутаты, конечно же, это опора, потому что депутаты принимают законы. Возможно, придется работать над Конституцией, а это как раз столпы нашей независимости.

«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

Такие документы как Конституция не делаются быстро, их вообще нельзя делать наспех

Юлия Огнева:
Вы как профессиональный юрист уже включались в работу по Конституции? Вы уже продумывали – то, что глава государства говорил о персональной ответственности? У вас есть предложения?

Валерий Мицкевич:
Конечно. У нас есть мысли, и для того, чтобы они стали предложениями, нужно еще обсудить, поспорить, возможно, в составе уже нового корпуса депутатов.

Юлия Огнева:
А какой временной промежуток может потребоваться, чтобы выйти уже с какой-то согласованной позицией по Конституции?

Валерий Мицкевич:
Во-первых, все зависит от масштаба изменений. Во-вторых, такие документы не делаются быстро, их вообще нельзя делать наспех. Конституция – это основной закон нашего государства, и работа над ним должна быть основательной, кропотливой, долгой, с привлечением всех возможных специалистов, профессионалов. С анализом зарубежной практики, зарубежных конституций. Ну и, конечно же, парламент здесь будет принимать самое непосредственное участие.

Юлия Огнева:
Как можно охарактеризовать нынешний этап работы над обновлением Конституции?

«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

Валерий Мицкевич:
Президент говорил о том, что Конституционный суд уже внес соответствующие предложения. Я тоже знаком с этими предложениями. Можно, в принципе, на основе их начинать работу.

Будет обсуждаться вопрос усиления роли парламента

Юлия Огнева:
Как по-вашему, нужно ли усиливать роль парламента?

Валерий Мицкевич:
Достаточно высока роль парламента, но, естественно, будет обсуждаться вопрос в том числе и усиления роли парламента.

Будем способствовать, чтобы от депутатов было больше инициативы

Юлия Огнева:
Когда я анализировала деятельность шестого созыва парламента, обратила внимание на то, что было рассмотрено около 450 законопроектов и чуть более 200 были приняты. И всего шесть были инициированы депутатским корпусом. Скажите, не маловато ли это?

«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

Валерий Мицкевич:
Будем способствовать, чтобы от депутатов было больше инициативы. Я сейчас объясню почему. Как раз депутаты имеют все возможности, общаясь со своими избирателями, общаясь с руководителями предприятий, с бизнесом – и частным, и государственным – получать какие-то вопросы. И, собственно, на них реагировать. Кому-то что-то мешает работать. Кому-то, наоборот, надо создать стимулы для того, чтобы развивать ту или иную отрасль. И как раз таки у депутата больше всех возможностей выявлять проблемы, знать о них.

И не только проблемы – еще важно, может быть, действительно какую-то систему стимулов (создать – прим. ред.), которая бы у нас двинула ту или иную отрасль. Как, например, произошло с Парком высоких технологий. Принято Президентом Республики Беларусь законодательное решение, а именно декрет, который, в общем-то, дал очень сильный толчок развитию этой отрасли.

Моя задача – организовать процесс работы

Юлия Огнева:
На чем лично вы сконцентрируете свое внимание в ближайшее время?

Валерий Мицкевич:
Я думаю, что я сосредоточусь на всем законотворческом процессе. Сложно что-то выделить в приоритет, чем бы надо было заниматься. Вообще моя задача – организовать этот процесс работы над законопроектами, начиная от инициатив и заканчивая выдачей уже готовых законов.

Люди в материале: Валерий Мицкевич, Юлия Огнева
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря было избрано руководство Национального собрания. Спикером Совета Республики стала Наталья Кочанова. Ее заместителем – Анатолий...
 
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