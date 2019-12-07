Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты брестского "Руха" впервые завоевали право сыграть в высшей лиге чемпионата Беларуси, одолев по сумме двух переходных матчей могилевский "Дняпро", сообщает корреспондент БЕЛТА.





Первая половина сегодняшнего ответного поединка в Могилеве прошла с небольшим преимуществом хозяев, но добиться успеха они не смогли. Зато сразу после перерыва могилевчане порадовали своих болельщиков голом: на 48-й минуте передачу Дмитрия Подстрелова с левого фланга атаки замкнул Роман Грибовский.

Через полчаса Зоран Марушич забил второй гол в ворота брестачан, но гости тут же сократили разрыв после удара Владислава Морозова - 2:1 в пользу хозяев. В первом матче в Бресте был зафиксирован точно такой же результат, но в пользу "Руха". В дополнительное время могилевчане имели большое преимущество, но забить третий гол им не удалось.

Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти, в которой удача была на стороне "Руха" - 5:4.

В завершившемся сезоне чемпионом Беларуси впервые стало брестское "Динамо", прервавшее гегемонию 15-кратного триумфатора борисовского БАТЭ. На этот раз борисовчане завоевали серебряные медали, обладателем бронзы стал солигорский "Шахтер".

Элитный дивизион кроме "Дняпро" покинули футболисты "Гомеля", а также сошедшее с турнирной дистанции столичное "Торпедо". Их места в следующем сезоне займут две лучшие команды 1-й лиги - бобруйская "Белшина" и "Смолевичи".