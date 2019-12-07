﻿ Еврейский скандал вокруг российского фигуриста: в мире возмущены, израильтяне одобряют. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еврейский скандал вокруг российского фигуриста: в мире возмущены, израильтяне одобряют

08.12.2019 19:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Если еврейские активисты в мире возмутились, то израильтяне наоборот восприняли выступление с уважением и благодарностью.


Антон Шулепов. Фото: AFP

Международная ассоциация по фигурному катанию принесла извинения за выступление российского фигуриста Антона Шулепова, выступившего на соревнованиях в костюме еврейского заключенного в гетто с желтой звездой на груди. Выступление проходило под музыку к кинофильму "Список Шиндлера".

Об этом сообщил в пятницу, 6 декабря, израильский сайт Ynet.

Ситуация усугубилась тем, что Шулепов проходил в категории "самый удачный костюм".
 
Одежда 23-летнего фигуриста вызвала скандал из-за протеста еврейских общин мира, возмутившихся тем, что костюм был представлен на соревнованиях гран-при во Франции и Японии.

В ответ на эту реакцию Ассоциация по фигурному катанию опубликовала пост в твиттере, где назвала ошибочным выбор данного костюма в качестве кандидата на звание самого удачного.

"По ошибке был выбран неправильный костюм, - говорится в ответе Ассоциации. – Ошибка исправлена. Мы приносим извинения за причиненные неприятные чувства".
 

Председатель Антидиффамационной лиги Дженатан Гринблатт заявил, что он понимает потребность фигуристов в творческих подходах к выбору костюмов, но этот выбор был "бесчувственным и обижающим".

 

В пятницу, 6 декабря, ведущий израильский сайт Ynet опубликовал эту историю под заголовком "Скандал: русский фигурист выступил с желтой звездой".

Примечательно, что реакции израильтян под статьей на портале Ynet разительно отличаются от реакции еврейских активистов в мире. Израильтяне, наоборот, восприняли этот жест фигуриста как напоминание миру о Катастрофе, выразили уверенность, что фигурист хотел не оскорбить, а отдать дань уважения памяти жертв Катастрофы, выразили недоумение по поводу причины для извинений и высоко оценили исполнение номера Антоном Шулеповым.
 
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если еврейские активисты в мире возмутились, то израильтяне наоборот восприняли выступление с уважением и благодарностью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия через два года подумает над компенсацией Беларуси налогового маневра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика