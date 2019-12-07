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«Излучение в 10 тысяч раз менее вредно, чем мобильного телефона». Стоит ли бояться сканеров в аэропорту
Источник материала: СТВ
В Национальном аэропорту «Минск» безопасность, во всех смыслах, на высоте. Тщательную проверку проходит абсолютно всё, что попадает на борт самолёта. А уникальное оборудование в зоне досмотра позволяет избегать пробок и не нервировать лишний раз и так взвинченных перед полётом пассажиров, рассказали в одной из серий документального цикла
Владимир Дранников, заместитель начальника службы авиационной безопасности и режима РУП «Национальный аэропорт Минск»:
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«Излучение в 10 тысяч раз менее вредно, чем мобильного телефона». Стоит ли бояться сканеров в аэропорту
В Национальном аэропорту «Минск» безопасность, во всех смыслах, на высоте. Тщательную проверку проходит абсолютно всё, что попадает на борт самолёта. А уникальное...
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