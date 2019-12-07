|
Система приёмки багажа Drop off проходит тестовые испытания в аэропорту Минска
Источник материала: СТВ
Национальный аэропорт «Минск» – главные воздушные ворота Беларуси. В XXI веке, чтобы не остаться за бортом и занять свою нишу среди зарубежных конкурентов, приходится держать руку на пульсе инновационных технологий. Всё для того, чтобы путь до трапа был как можно короче, рассказали в одной из серий документального цикла
Василий Корнев, заместитель генерального директора по производству РУП «Национальный аэропорт Минск»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный аэропорт «Минск» – главные воздушные ворота Беларуси. В XXI веке, чтобы не остаться за бортом и занять свою нишу среди зарубежных конкурентов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)