﻿ В Праге белорусы вышли на пикет против «интеграции» с Россией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Праге белорусы вышли на пикет против «интеграции» с Россией

08.12.2019 19:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

8 декабре на площади в центре Праги на митинге против углубленной «интеграции» с Россией собралось около 30 белорусов и несколько украинцев, передает «Радыё Свабода».
1 из 5

Организатор пикета Екатерина Парижаская, студентка одного из чешских университетов, говорит, что вышла прежде всего, чтобы поддержать людей, протестующих в Минске.

«Нам, белорусам за рубежом, не все равно, что происходит в нашей стране», - пояснила она.

Украинки Татьяна и Зина говорят, что им важно поддержать белорусов, потому что они не хотят, чтобы Россия забирала территории независимых стран.

«Уже надоело то, как себя ведет Россия. Она отняла Крым, отняла Донбасс, а теперь хочет отнять и Беларусь, - говорит Татьяна. - Я считаю, что нужно показать, что мы против этого, что мы хотим это остановить. Как по мне, то эта поддержка между странами очень важна».

На площади, где собрались белорусы, много туристов. Они подходили, смотрели и с интересом спрашивали, почему люди вышли на пикет.


На митинг пришли белорусы разного возраста, хватало молодежи.

«Мы вышли, чтобы власть знала, что мы существуем», - отвечает Александр на вопрос, почему для него важно было выйти на пикет.

«Если есть хоть какая-то возможность что-то сделать, даже просто постоять и таким образом высказаться, надо ей пользоваться», - добавляет Анна.

«Мы хотим постоять здесь, чтобы люди поняли, что происходит между Беларусью и Россией. Они посмотрят, может, что-то погуглят и будут знать», - говорит Сергей.

Акция белорусов в Праге была разрешена местными властями.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабре на площади в центре Праги на митинге против углубленной «интеграции» с Россией собралось около 30 белорусов и несколько украинцев, передает «Радыё...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Излучение в 10 тысяч раз менее вредно, чем мобильного телефона». Стоит ли бояться сканеров в аэропорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика