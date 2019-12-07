В Праге белорусы вышли на пикет против «интеграции» с Россией

Организатор пикета Екатерина Парижаская, студентка одного из чешских университетов, говорит, что вышла прежде всего, чтобы поддержать людей, протестующих в Минске





«Нам, белорусам за рубежом, не все равно, что происходит в нашей стране», - пояснила она.

Украинки Татьяна и Зина говорят, что им важно поддержать белорусов, потому что они не хотят, чтобы Россия забирала территории независимых стран.



«Уже надоело то, как себя ведет Россия. Она отняла Крым, отняла Донбасс, а теперь хочет отнять и Беларусь, - говорит Татьяна. - Я считаю, что нужно показать, что мы против этого, что мы хотим это остановить. Как по мне, то эта поддержка между странами очень важна».

На площади, где собрались белорусы, много туристов. Они подходили, смотрели и с интересом спрашивали, почему люди вышли на пикет.









На митинг пришли белорусы разного возраста, хватало молодежи.

«Мы вышли, чтобы власть знала, что мы существуем», - отвечает Александр на вопрос, почему для него важно было выйти на пикет.



