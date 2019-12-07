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Игрок «Руха» удивлен агрессии со стороны фанатов брестского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Сегодня брестский
Полузащитник «Руха» Павел Седько подводит итоги поединка, рассуждает о выходе команды в Высшую лигу и недоумевает по поводу отношения некоторой части брестских фанатов. Его слова приводит
— Положительные эмоции просто переполняют! Для футболиста эмоции от таких побед — это одни из самых приятных ощущений, что могут быть.
— Что скажешь о том, что теперь в Высшей лиге будет два брестских клуба?
— Думаю, что это очень хорошо для футбольной жизни города. В следующем сезоне страна получит минимум два брестских дерби. Это здорово!
Для меня немного странно, что часть фанатов брестского «Динамо» была против появления «Руха» в Высшей лиге. Лично мне кажется, что две команды от Бреста в Высшей лиге — это новая история!
— Было заметно, что многие игроки нашей команды очень сильно скользили по полю. Как качество газона повлияло на весь ход поединка?
— Поле сегодня больше походило на трассу для лыжных гонок. Не знаю, как мои одноклубники, но я провел весь поединок, словно на лыжах. Мне очень тяжело было играть из-за этого. Соперники тоже местами скользили. Качество газона плохо повлияло на качество игры обеих команд. Но не будем заострять на этом внимание. Мы победили, и это главное.
— Все три мяча в переходных матчах забил Владислав Морозов. Как можешь оценить игру нападающего?
— Чистый нападающий, что тут сказать. Возможно, его голы можно назвать курьезными и местами корявыми, но кого это волнует? В этих матчах он оказывался в нужное время в нужном месте. Выходил на замену и делал результат. Что еще нужно для нападающего? Влад большой молодец!
— Была ли команда готова к серии пенальти?
— Нет. Серию пенальти мы не отрабатывали. Парни, которые пробивали первыми, сами вызывались пробивать пенальти. Кто-то психологически был готов пробивать, кто-то нет. Я уже был заменен и подбадривал пацанов, как только мог. Огромнейшую роль в победе сыграл Рома Степанов. Очень здорово нас выручал в двух матчах.
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Полузащитник «Руха» Павел Седько подвел итог стыковым матчам и удивился агрессии со стороны некоторых фанатов из Бреста.
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