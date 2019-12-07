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Игрок «Руха» удивлен агрессии со стороны фанатов брестского «Динамо»

08.12.2019 20:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня брестский «Рух» вырвал у «Дняпро-МЧЗ» право сыграть в высшей лиге белорусского футбола в 2020 году. Второй стыковой матч выдался напряженным, а все решилось в серии послематчевых пенальти.

Полузащитник «Руха» Павел Седько подводит итоги поединка, рассуждает о выходе команды в Высшую лигу и недоумевает по поводу отношения некоторой части брестских фанатов. Его слова приводит клубная пресс-служба.


Фото: «Рух»

— Положительные эмоции просто переполняют! Для футболиста эмоции от таких побед — это одни из самых приятных ощущений, что могут быть.

— Что скажешь о том, что теперь в Высшей лиге будет два брестских клуба?

— Думаю, что это очень хорошо для футбольной жизни города. В следующем сезоне страна получит минимум два брестских дерби. Это здорово!

Для меня немного странно, что часть фанатов брестского «Динамо» была против появления «Руха» в Высшей лиге. Лично мне кажется, что две команды от Бреста в Высшей лиге — это новая история!

— Было заметно, что многие игроки нашей команды очень сильно скользили по полю. Как качество газона повлияло на весь ход поединка?

— Поле сегодня больше походило на трассу для лыжных гонок. Не знаю, как мои одноклубники, но я провел весь поединок, словно на лыжах. Мне очень тяжело было играть из-за этого. Соперники тоже местами скользили. Качество газона плохо повлияло на качество игры обеих команд. Но не будем заострять на этом внимание. Мы победили, и это главное.

— Все три мяча в переходных матчах забил Владислав Морозов. Как можешь оценить игру нападающего?

— Чистый нападающий, что тут сказать. Возможно, его голы можно назвать курьезными и местами корявыми, но кого это волнует? В этих матчах он оказывался в нужное время в нужном месте. Выходил на замену и делал результат. Что еще нужно для нападающего? Влад большой молодец!

— Была ли команда готова к серии пенальти?

— Нет. Серию пенальти мы не отрабатывали. Парни, которые пробивали первыми, сами вызывались пробивать пенальти. Кто-то психологически был готов пробивать, кто-то нет. Я уже был заменен и подбадривал пацанов, как только мог. Огромнейшую роль в победе сыграл Рома Степанов. Очень здорово нас выручал в двух матчах.

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник «Руха» Павел Седько подвел итог стыковым матчам и удивился агрессии со стороны некоторых фанатов из Бреста.
 
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