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Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Состоялся официальный
Памятник культуры сегодня – политическая арена, где кипят нешуточные страсти. Александра Лукашенко депутаты встречали громкими овациями.
Драгомир Карич, депутат парламента Сербии:
Что касается повышения уровня жизни, тоже очень высоко. Это значит, что политика, которая сегодня есть, которую проводит Александр Григорьевич Лукашенко – это та политика, которая нужна. А то, что есть много оппонентов за границей, которым это не нравится – это всегда было и всегда будет. Мы берем вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику.
Часть оппозиционно настроенных избранников демонстративно не пришли на это заседание. Но все они внимательно слушали белорусского Президента в живописных интерьерах той же Скупщины.
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Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»
Новости Беларуси. Состоялся официальный визит Президента Беларуси в Белград. Когда в Палате Сербии закончились переговоры, Александра Лукашенко ждали в Народной...
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