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Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»

08.12.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Состоялся официальный визит Президента Беларуси в Белград. Когда в Палате Сербии закончились переговоры, Александра Лукашенко ждали в Народной скупщине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы придерживаемся схожих взглядов на мировую повестку». Подробности визита Президента Беларуси в Сербию

Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»

Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»

Памятник культуры сегодня – политическая арена, где кипят нешуточные страсти. Александра Лукашенко депутаты встречали громкими овациями.

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Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»

Драгомир Карич, депутат парламента Сербии:
Когда идет вопрос о сотрудничестве с братской Республикой Беларусь, вопрос о Президенте Александре Григорьевиче –огромное уважение всех граждан. Там нет оппозиции к Республике Беларусь.

Что касается повышения уровня жизни, тоже очень высоко. Это значит, что политика, которая сегодня есть, которую проводит Александр Григорьевич Лукашенко – это та политика, которая нужна. А то, что есть много оппонентов за границей, которым это не нравится – это всегда было и всегда будет. Мы берем вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику.

Драгомир Карич о Беларуси: «Мы берём вас всегда как хороший пример, как надо развивать свою республику»

Часть оппозиционно настроенных избранников демонстративно не пришли на это заседание. Но все они внимательно слушали белорусского Президента в живописных интерьерах той же Скупщины.

Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Драгомир Карич
 
 
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Новости Беларуси. Состоялся официальный визит Президента Беларуси в Белград. Когда в Палате Сербии закончились переговоры, Александра Лукашенко ждали в Народной...
 
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