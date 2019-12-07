Время добра: жены дипломатов устроили благотворительную ярмарку в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске жены дипломатов и послов провели благотворительную рождественскую ярмарку, передает телеканал «МИР 24».



Торговые ряды развернули в одном из отелей. От каждого посольства был стенд, где выставили национальные сувениры и угощения: азербайджанские сладости, русский самовар, чешский пряник, пакистанская соль или палестинские благовония. Поддержать проект ежегодно приходят сотни минчан. Все средства от продажи направляются на благотворительность – детским домам, малоимущим и учреждениям здравоохранения.

«Каждый год наблюдаю здесь что-то новое. Программа новая. Прибывают новые дипломаты, их жены. Многие вступают в женской клуб и привносят свои идеи. Я думаю, что каждый участник этого проекта вложил частичку души», – рассказала супруга министра иностранных дел Беларуси Вера Полякова-Макей.

Жены послов проводят еще и лотерею. Цена билета – один доллар, призы – от книг до бытовой техники.

Ярмарка длится один день, но организаторы планируют собрать на благотворительные цели несколько десятков тысяч долларов.