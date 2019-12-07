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Время добра: жены дипломатов устроили благотворительную ярмарку в Минске
08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске жены дипломатов и послов провели благотворительную рождественскую ярмарку, передает телеканал «МИР 24».
Жены послов проводят еще и лотерею. Цена билета – один доллар, призы – от книг до бытовой техники.
Ярмарка длится один день, но организаторы планируют собрать на благотворительные цели несколько десятков тысяч долларов.
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Ярмарка длится один день, но организаторы планируют собрать на благотворительные цели несколько десятков тысяч долларов.
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