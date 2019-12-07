Вудкрофт прокомментировал шестое поражение «Динамо» подряд

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от московского ЦСКА (2:5).

— Думаю, первый период был довольно неплох. Мне понравилось, как мы играли в большинстве. Перед второй двадцатиминуткой просили игроков оказывать давление на соперника, но это не получалось. ЦСКА же быстро наказал нас за две небольшие ошибки.

После этого смогли перестроиться, играли неплохо, но отыграть две шайбы у такой команды, как наш сегодняшний соперник, крайне сложно. ЦСКА — это системная и дисциплинированная команда, которая четко реагирует на пожелания тренерского штаба. Это хороший пример для нас и других клубов, которые хотят расти и показывать результат в КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— С чем связана замена Юнаса Энрота на Михаила Карнаухова?

— Юнас пропустил две быстрые необязательные шайбы в начале второго периода. Показалось, что он чувствует себя некомфортно, поэтому решили выпустить Михаила.

— Крэйг, какой вы видите позитив в игре команды? В чем она стала лучше по сравнению с летом?

— Наши игроки лучше готовы физически и тактически. Они лучше понимают нашу систему, лучше откликаются на требования тренерского штаба.

Также у игроков улучшилось понимание хоккея, что позволяет им быстрее распоряжаться шайбой. Да, у нас все еще есть ошибки, но это следствие молодости нашей команды.

В общем, считаю, что мы стали лучше во всех компонентах. Просто не все видно вооруженным глазом. К примеру, в сегодняшнем матче против ЦСКА мы проводили хорошие отрезки, но соперник наказал нас за ошибки.

— Когда этот прогресс превратится в победы?

— Проблема в том, что нашей игре не хватает целостности. К примеру, один матч мы здорово играем в атаке, но слабо в обороне. Начинаем уделять внимание обороне, и тут оказывается, что атака уже так себе. Когда мы соберем всю мозаику, это скажется на результатах игр.

— И когда эту мозаику удастся собрать?

— Перед тем, как задавать такие вопросы, посмотрите, сколько игроков мы уже использовали. Во многом это связано с травмами. Бывали случаи, когда хоккеисты исполняли не свои роли. Плюс добавьте сюда молодых ребят. Они не могут начать играть на уровне КХЛ по щелчку пальца. Это процесс.

Иногда мы проводим великолепные матчи, а в следующей игре возникает ощущение, что хоккеисты вообще впервые видят наши схемы. Это то, что сопровождает молодую команду. Мы каждый день работаем над стабильностью игры, над развитием юных ребят. К сожалению, пока у хоккеистов нет достаточного опыта, чтобы каждый матч играть на высоком уровне.

Этот процесс непредсказуем. Я не могу дать конкретную дату, когда мы начнем стабильно побеждать.