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Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Одессе
08.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью людей при пожаре в Одессе, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее президент Украины
Напомним, 4 декабря в одесском колледже экономики произошел пожар. По последним данным, погибли 10 человек. «Во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)», - сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Несколько человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
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Президент Беларуси передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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