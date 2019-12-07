Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Одессе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью людей при пожаре в Одессе, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам», – говорится в послании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее президент Украины объявил 8 декабря днем траура по погибшим. Перед этим в Одессе был объявлен двухдневный траур.

Напомним, 4 декабря в одесском колледже экономики произошел пожар. По последним данным, погибли 10 человек. «Во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)», - сообщила пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Несколько человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.