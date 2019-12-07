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В Беларуси могут сократить декретный отпуск? Мнение Людмилы Макариной-Кибак
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Людмила Макарина-Кибак из тех депутатов, которые из шестого созыва перешли в седьмой. Шутит: даже не придется отвлекаться от важной работы на переезд из своего кабинета, который, кстати с богатой историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Людмила Эдуардовна считает, что материальными стимулами ситуацию не исправить. Все, что могли, уже раздали, а женщины, в основном, просто боятся не реализоваться профессионально.
Людмила Макарина-Кибак:
Как переход – два года, но это через пару лет именно из-за мест в детских садиках. Мы говорили, что может быть, стоило бы и полтора года сделать. Но, наверное, мы все-таки еще к этому пока еще не готовы.
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Новости Беларуси. Людмила Макарина-Кибак из тех депутатов, которые из шестого созыва перешли в седьмой. Шутит: даже не придется отвлекаться от важной работы на...
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