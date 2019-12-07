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16-летняя белоруска выиграла золото ЧЕ по плаванию на «короткой воде»
Источник материала: Tut.by
16-летняя белоруска Анастасия Шкурдай выиграла финальный заплыв на 100 метров баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на «короткой воде» в Глазго.
При этом Шкурдай установила юниорский рекорд Европы — 56,21.
Серебро досталось итальянке Елене Ди Лиддо, бронза у гречанки Анны Нтунтунаки.
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16-летняя белоруска Анастасия Шкурдай выиграла финальный заплыв на 100 метров баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на «короткой воде» в Глазго.
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