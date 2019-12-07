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16-летняя белоруска выиграла золото ЧЕ по плаванию на «короткой воде»

08.12.2019 21:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16-летняя белоруска Анастасия Шкурдай выиграла финальный заплыв на 100 метров баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на «короткой воде» в Глазго.


Фото: НОК Беларуси

При этом Шкурдай установила юниорский рекорд Европы — 56,21.

Серебро досталось итальянке Елене Ди Лиддо, бронза у гречанки Анны Нтунтунаки.

 
 
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16-летняя белоруска Анастасия Шкурдай выиграла финальный заплыв на 100 метров баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на «короткой воде» в Глазго.
 
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