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Что было на столе у президентов Беларуси и России?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи Президент Беларуси переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Громких заявлений не было, поэтому к прессе главы государств не вышли. Информационный голод журналистов пресс-секретарь российского президента Песков решил утолить, раскрывая подробности праздничного меню.
Учитывая юбилей, Путин накрыл для гостей праздничный стол. Обошлось без креветок. Хотя не было и белорусских колбас. Только в канун переговоров российская сторона открыла свои рынки 30 нашим предприятиям. Большинство блюд – вегетарианские. В общем, не зря наш Президент захватил с собой праздничную продуктовую корзин из Беларуси. Владимир Путин взамен презентовал самовар. Мол, пригодится для очередного разговора по душам об интеграции.
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Новости Беларуси. 7 декабря в Сочи Президент Беларуси переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко — Владимиру...
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