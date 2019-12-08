ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта

09.12.2019 00:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В музее Якуба Коласа хранится единственный портрет народного поэта, есть и много фотографий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта

Самая необычная из них, пожалуй, эта. Здесь Якуб Колас, которого привыкли видеть с усами (по крайней мере, в конце жизни), побрит.

А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта

Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Здесь Якуб Колас действительно без усов. Это чуть ли не единственный снимок такого образа Коласа.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Буквально рядом еще один снимок, где Колас без усов...

А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта

Александр Крижевич:
Здесь Колас среди своей пшеницы, которая росла на территории. Он действительно высаживал и пшеницу, и жито у себя на приусадебной территории. Видите, на фоне дома видно эту пшеницу.

Читайте также:

И на домашний адрес, и в Академию наук. Почему Якуб Колас получал так много писем?

Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа

Директор музея Якуба Коласа: Есть произведения, которые ещё никогда не публиковались

Люди в материале: Александр Крижевич, Дмитрий Боярович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В музее Якуба Коласа хранится единственный портрет народного поэта, есть и много фотографий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика