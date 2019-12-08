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А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В музее Якуба Коласа хранится единственный портрет народного поэта, есть и много фотографий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Самая необычная из них, пожалуй, эта. Здесь Якуб Колас, которого привыкли видеть с усами (по крайней мере, в конце жизни), побрит.
Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Александр Крижевич:
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Новости Беларуси. В музее Якуба Коласа хранится единственный портрет народного поэта, есть и много фотографий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самая...
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