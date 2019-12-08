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Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа

09.12.2019 00:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Часы в рабочем кабинете поэта остановились на времени 13 часов, 20 минут. Именно тогда, 13 августа 1956 года, Якуб Колас ушел из жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа

Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа

Посетителям показывают лист, который писал в последние мгновения Константин Михайлович. А еще палки для ходьбы – многочисленные воспаления легких дали осложнения на ноги.

Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа

Самодельная трость и часы, которые остановились в минуту смерти. Необычные экспонаты музея Якуба Коласа

Александр Крижевич, старший научный сотрудник Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:
Первая, ближайшая ко мне, сделана собственными руками Якуба Коласа. Видите, на ней интересный шахматный орнамент. Я полагаю, что Колас любил играть в шахматы. Он очень часто играл со своим близким другом, единомышленником Янкой Купалой еще в довоенное время.

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Люди в материале: Александр Крижевич
 
 
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Новости Беларуси. Часы в рабочем кабинете поэта остановились на времени 13 часов, 20 минут. Именно тогда, 13 августа 1956 года, Якуб Колас ушел из жизни, сообщили в...
 
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