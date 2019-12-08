Модные взлеты и падения первых леди США. От Марты Вашингтон до Мелании Трамп

Источник материала: Tut.by

Сегодня первые леди находятся под ежедневным пристальным контролем общественности. Что на ней надето? Соблюден ли протокол? Кто дизайнер ее наряда? Сколько он стоит? А как «прилетает» от модных критиков и Марьванны из «Одноклассников» бедной Мелании Трамп!

Если вам кажется, что это тенденция только последних десятилетий, вы глубоко заблуждаетесь. Прочитав немало книг о первых леди США, мы выбрали самые интересные факты о модных взлетах и провалах спутниц президентов и спешим поделиться ими в новом материале.

Марта Вашингтон (1731−1802)

Жена президента США Джорджа Вашингтона стала не только самой первой леди США, но также первой американкой, чей портрет появился на почтовой марке и денежной банкноте.

Она любила наряды, но сознательно одевалась достаточно консервативно. Делала это она с определенной целью — показать, что понимает обычных американцев и в общем-то является человеком из народа. Носила Марта скромные платья из домотканой ткани, для которой повторно использовала нити от шелковых чулок.

Долли Мэдисон (1768−1849)





Смелые декольте, черный жемчуг и тюрбаны с перьями всегда привлекали внимание к Долли Мэдисон. На светских приемах она могла появиться даже с попугаем на плече.

Мода — это власть, — считала Долли, а соперник ее мужа, проигравший на президентских выборах, отметил, что его победили мистер и миссис Мэдисон, признав, что без активности миссис Мэдисон его шансы были бы куда выше! Когда в 1812 году британские войска оккупировали Вашингтон, именно Долли спасла из Белого дома серебро, драгоценности. Настоящая фэшиониста, что тут скажешь.

Джулия Тайлер (1820−1889)





Если другие первые леди с журналистами предпочитали не общаться, то Джулия с репортерами была очень откровенна. Возможно поэтому консервативная часть общества тогда не сильно жаловала новую первую леди. Она стала второй женой действующего президента, разница в возрасте с которым составила 30 лет.

Однако, прожили супруги вместе 18 лет до самой смерти мужчины, в счастливом браке родилось 7 детей. Джулия Тайлер стала первой супругой президента, которая позировала для нового изобретения — фотографии. Рядом с ней всегда была экзотическая порода собаки — итальянская левретка.

На официальные приемы она неизменно надевала белые атласные платья, а в волосы вплетала фероньерку (лента или цепочка с драгоценными камнями).

Гарриет Лейн Джонстон (1830−1903)





В свое время Гарриет Лейн Джонстон была признанной иконой стиля, но ее наряд для инаугурации мужа вызвал настоящий скандал в обществе. А все потому, что Гарриет надела платье по последней европейской моде — с низким вырезом, который, как считала пуританская верхушка республиканцев, был недопустимой вольностью.

Но не только этим заполнилась Гарриет. Другой популярной темой для обсуждения была ее благотворительность. Она основала приют для детей-инвалидов, который существует до сих пор.

Мэри Линкольн (1818−1882)





Мэри вполне могла бы стать кумиром модниц, если бы не кровопролитная Гражданская война. Она отказывалась понимать, что роскошные наряды совсем неуместны в тяжелое время, когда большая часть населения терпит лишения. Стоит отметить также, что именно с легкой руки Мэри мир моды узнал о Tiffany. В 1861 году Авраам Линкольн по ее желанию приобрел набор украшений из жемчуга, тем самым дав зеленый свет ювелирному бренду в жизнь первых лиц государства, а затем и популярных актеров, бизнесменов.

Фрэнсис Кливленд (1864−1947)

Фрэнсис стала первой леди в 21 год, когда вышла замуж за друга своего отца, действующего президента Грувера Кливленда. Она сразу стала популярной благодаря своему очарованию. Френсис проводила два приема в неделю, на один из которых могли прийти освободившиеся после работы женщины. Кроме того, Фрэнсис была первой из супруг президентов, кто активно стала сниматься в рекламе. Ее фотографии украшали буквально все — от мыла и духов до коробок с печеньем и упаковок с таблетками. Американки одна за одной копировали ее платья с турнюрами и прическу — пучок «а-ля Кливленд».

Грейс Кулидж (1879−1957)





В «ревущие» двадцатые женщины наконец получили право голоса, стали носить брюки и смогли заниматься спортом. Энергичная Грейс сразу же переняла все радикальные тенденции. Она стала носить яркие платья без рукавов, модные прически, а для портретов частенько позировала с ручным енотом.

Заядлой модницей первая леди была всегда. В начале брака молодой супруг писал своей теще следующее:

«Если бы вы знали, каких платьев накупила себе моя жена. Кто впервые увидит все эти платья, тот поймет причину, почему я не могу себе позволить снять квартиру лучше этой».

Но на платья для жены этот «скряга» не жалел никаких денег. Она всегда хорошо одевалась, даже тогда, когда они были одни дома. Грейс любила ходить с мужем за покупками, она доверяла его хорошему вкусу и удивлялась терпению, которое он проявлял при этом.

Мэйми Эйзенхауэр (1896−1979)





В истории моды Мейми Эйзенхауэр вошла под кличкой «розовая первая леди». А все потому, что почти всегда носила платья любимого розового цвета. Ее спальня была окрашена в розовый цвет, туда ежедневно приносили свежие розы или гвоздики, конечно, розовые.

Просыпаясь утром, она надевала розовый халат, а волосы завязывала розовой лентой. Настоящую натуру мечтательной Мейми можно оценить, вспомнив случай из ее семейной жизни. Однажды она сильно опоздала на ужин с мужем, и когда наконец появилась, он воскликнул: «Ты отдаешь себе отчет в том, что тебя ждет президент Соединенных Штатов?» — «Конечно, но я должна была принарядиться для моего мужа».

Жаклин Кеннеди (1929−1994)

Модной быть не так уж и сложно, достаточно следовать всеобщему примеру. Совсем другое дело — иметь свой собственный, неподвластный времени стиль «лейди-лайк».

Платья простого кроя, жемчужные ожерелья и огромные темные очки до сих пор являются визитной карточкой Джекки Кеннеди. Она, без сомнения, самая знаменитая президентская жена, одна из самых легендарных икон стиля.

Жаклин питала слабость к парижским дизайнерам, особенно к Шанель, что постоянно ставили ей в укор как проявление яркого непатриотизма. Чтобы больше не давать повода злопыхателям, первая леди сама придумывала эскизы и дизайн своих нарядов. Оценить стиль неповторимой Кеннеди можно не только просматривая архивные снимки, но и в фильме «Джеки» с Натали Портман в главной роли — создатели постарались создать максимально достоверные образы.

Нэнси Рейган (1921−2016)

В 2011 году, согласно социологическим опросам, Нэнси Рейган была признана самой популярной первой леди США за всю историю этой страны. Она реализовала множество благотворительных проектов, самым громким из которых стала кампания по борьбе с наркотиками «Скажи нет».

Однако, и в ее репутации есть место модным скандалам. В начале 80-х Нэнси обвинили в чрезмерной трате государственных денег на наряды. После чего семья президента пообещала, что со временем все вещи будут переданы в музеи. Совет модных дизайнеров Америки во главе с Ральфом Лореном даже подал официальное прошение, чтобы первая леди была обязана выбирать одежду именно американских дизайнеров.

Мишель Обама (1964)