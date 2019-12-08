Аналитик Андрей Елисеев: Лукашенко не удалось отстоять налоговый суверенитет Беларуси

Андрей Елисеев на своей странице в Фейсбук . - Явно не удачно для Лукашенко и Беларуси прошли переговоры с Путиным. И фактически не сделать их ещё более провальными не позволило датское королевство: именно Дания на полгода затянула запуск российского газопровода через Балтийское море. В итоге, поскольку с Украиной о транзите газа Кремль до сих пор не договорился и неясно, договорится ли, надо полагать, что Лукашенко максимально использовал газовую карту. Ведь поставлять свой газ в Евросоюз России как-то надо. Впрочем, до сих пор предновогодний сюрприз с проблемным транзитом российского газа через Беларусь не исключен - будет виднее после следующей встречи Лукашенко и Путина 20 декабря, - пишет аналитик организации EAST Center, руководитель отдела мониторинга международной стратегической сети действий для безопасности (iSANS)на своей странице в





Комментарии посла Семашко такой итог переговоров полностью подтвердили. Естественно, все переговорные провалы белорусской госпропагандой в лице Белорусского телеграфного агентства облечены в положительные формулировки типа "удалось достичь того-то". - То что Лукашенко после переговоров помчал в Минск , не сделав никакого публичного заявления, намекало на отсутствие всякого настроения и актерской возможности это скрыть.такой итог переговоров полностью подтвердили. Естественно, все переговорные провалы белорусской госпропагандой в лице Белорусского телеграфного агентства облечены в положительные формулировки типа "удалось достичь того-то".





"Семашко: найдены подходы к решению вопроса о компенсации издержек из-за налогового маневра."





В реальности, как следует из объяснений Семашко, Лукашенко не удалось выбить компенсации в нефтяной сфере с 2020-го года и отстоять налоговый суверенитет Беларуси. Минску по-прежнему предлагается сначала унифицировать налоговые законодательства, читай: перевести белорусские фискальные нормы на российские по всем принципиальным для Кремля вопросам (ну не наоборот же). Более того, никаких авансов Кремль давать не будет: сначала глубокая интеграция и сдача суверенитета в конкретных сферах, потом экономические выгоды. Итак, налоговый суверенитет на кону, и об этом Семашко по итогу встречи говорит совершенно ясно:





"Пока мы не договоримся по унификации налогового законодательства, невозможно будет развязать этот вопрос. Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год. Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020-2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились".





Налоговая политика - это сама суть государственного суверенитета, она определяет исключительные полномочия страны формировать государственную казну и определять источники ее пополнения. Лишение самостоятельной налоговой политики исходя из реальных нужд населения и экономических субъектов страны - это и есть эрозия государственного суверенитета, кто бы не заявлял обратное.





Кстати, полторы недели назад Министерство юстиции публично признало, что и планы унифицировать гражданское законодательство - тоже не придумка "Коммерсанта", а реальность. То есть, речь о полноценной активизации Статьи 20 Договора о СГ (единое гражданское и налоговое законодательство).





"Предусматривается унификация гражданского законодательства России и Беларуси", - однозначно заявил российский министр юстиции Александр Коновалов в ходе объединенной коллегии минюстов двух стран.





Интересно, что этот вопрос, тем не менее, не регулируется отдельной дорожной картой. То есть, в реальности, количество "сближаемых" сфер превышает число анонсированных дорожных карт (31).









"Беларусь рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за поставок грязной нефти - Семашко".





Как следует из слов Семашко, даже по компенсациям за поставки грязной нефти до сих пор точно не договорились. Но маячит сумма в $70 млн. При этом и Лукашенко, и гостелеканалы многократно талдычили про компенсацию объемом в "сотни миллионов долларов". "Подсчет убытков из-за грязной российской нефти на обычном калькуляторе не проведешь, не хватит нолей", - вещал гостелеканал СТВ в апреле.





О продлении "перетаможки" 6 млн тонн нефти на 2020-ый Лукашенко также, судя по всему, не договорился. Кстати, эти суммы (в 2019-ом году составили около 500 млн долл) проходили в бюджете Беларуси под графой "Безвозмездные поступления от иностранных государств". Ничего безвозмездного от Москвы без "углубления интеграции" больше не будет - это то, о чем Кремль ясно заявил еще год назад, а Лукашенко все никак психологически не готов принять эту реальность и используют всю ту же старинную риторику.





"Семашко: найдены развязки по снятию ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию".





В чём суть "компромиссного варианта" по продовольствию, так и не уточняется. Зато по промышленности, как следует из слов Семашко, определились с методикой, перечнем документов, которые исключат дискриминацию белорусских промпроизводителей на российском рынке. Но вообще-то все эти недискриминационные меры Беларусь проталкивала в рамках Евразийского экономического союза, а в рамках так называемого Союзного государства расчет Минска заключался в получения субсидий из российского бюджета для белорусских промышленных предприятий наравне с российскими. Про такую договоренность с Путиным - ни слова.





"На переговорах в Сочи согласованы дорожные карты по электроэнергетике и таможенной сфере".





В чём суть согласования - опять ни слова, просто "согласованы". Белорусские власти продолжают максимально скрывать от общественности буквально ВСЁ, что касается чрезвычайно важных переговоров с Россией. "Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений", - обтекаемо заявил Семашко. Вполне возможно, вся эпопея с транзитом антисанкционной продукции через Беларусь к середине 2020-го накроется, и даже не исключено, что Беларусь присоединится к российским антизападным санкциям.