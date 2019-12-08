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В Минске стартует молодёжный ЧМ по хоккею в первом дивизионе: с кем сыграют белорусы

09.12.2019 09:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 9 декабря, в Минске стартует одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее – молодежный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша сборная будет бороться за возвращение в элиту.

Геннадий Савилов: «На набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию»

В первом туре белорусы встретятся с командой Австрии. На матче ожидается аншлаг. За несколько дней до начала в кассах раскупили все билеты. Именно эти команды совсем недавно играли на «Турнире четырех наций» в Бобруйске. Тогда наша молодежка праздновала победу – 2:1.

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В Минске стартует молодёжный ЧМ по хоккею в первом дивизионе: с кем сыграют белорусы

В Минске стартует молодёжный ЧМ по хоккею в первом дивизионе: с кем сыграют белорусы

За единственную путевку в элитный дивизион  наши ребята будут соперничать также с датчанами, норвежцами, латвийцами и словенцами.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня, 9 декабря, в Минске стартует одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее – молодежный чемпионат мира в первом дивизионе,...
 
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