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В Минске стартует молодёжный ЧМ по хоккею в первом дивизионе: с кем сыграют белорусы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 9 декабря, в Минске стартует одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее – молодежный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша сборная будет бороться за возвращение в элиту.
В первом туре белорусы встретятся с командой Австрии. На матче ожидается аншлаг. За несколько дней до начала в кассах раскупили все билеты. Именно эти команды совсем недавно играли на «Турнире четырех наций» в Бобруйске. Тогда наша молодежка праздновала победу – 2:1.
За единственную путевку в элитный дивизион наши ребята будут соперничать также с датчанами, норвежцами, латвийцами и словенцами.
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Новости Беларуси. Сегодня, 9 декабря, в Минске стартует одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее – молодежный чемпионат мира в первом дивизионе,...
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