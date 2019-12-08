|
«Мисс Вселенная — 2019» стала представительница ЮАР
Источник материала: Партизан
В США определена победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2019». Ею стала Зозибини Тунци из ЮАР. Ей 26 лет.
«Зозибини Тунци — активистка, вовлеченная в борьбу против гендерного насилия. Ее кампания в социальных сетях направлена на изменение гендерных стереотипов. Она выступает в защиту естественной красоты и призывает женщин любить себя такими, какими они есть», сообщается на
В тройку финалисток также вошли 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико и 25-летняя София Арагон из Мексики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США определена победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2019». Ею стала Зозибини Тунци из ЮАР. Ей 26 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)