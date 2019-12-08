Беларусь рассчитывает на компенсацию в $70 млн за грязную нефть

«Мне показалось, что 6 числа (на встрече премьер-министров Беларуси и России) нашел разрешение этот вопрос, было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с "Транснефтью": за каждый баррель грязной нефти - компенсация $15. Это бы устроило и нас. Но в субботу это уже как-то по-другому все прозвучало», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на посла Беларуси в России Владимира Семашко.

По мнению посла, вопрос разрешим: «Просто нужно чуть четче и предметнее сработать "Белнефтехиму" с нашими НПЗ. Нужно официально выставить, как это положено по закону, как это требует юриспруденция - изложить свои претензии, четко и понятно. Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Там речь идет о немалой сумме - около $70 млн должна быть компенсация».

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