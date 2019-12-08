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Семашко озвучил итоги переговоров Путина и Лукашенко

09.12.2019 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О чем президенты говорили пять часов?

Глава Беларуси уехал из Сочи без заявлений для прессы. Об итогах встречи, судя по заявлениям, поручено было отчитаться послу Беларуси в России Владимиру Семашко.

Ранее итог пятичасовых переговоров прокомментировал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

— Плодотворно поработали. Достигли прогресса. Получены указания. Начинаем прорабатывать. На 20 декабря у президентов назначены встреча в Петербурге, — сказал Орешкин.

Итак, о чем говорили Путин и Лукашенко?

О компенсации за поставки загрязненной нефти


Владимир Семашко заявил, что Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти.

— Мне показалось, что 6 числа (на встрече премьер-министров — прим. БЕЛТА) нашел разрешение этот вопрос, было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с «Транснефтью»: за каждый баррель грязной нефти — компенсация $15, —приводит БЕЛТА слова Семашко. — Это бы устроило и нас. Но в субботу это уже как-то по-другому все прозвучало.

Судя по неуверенности, звучащей в комментариях посла, можно сделать вывод, что решение о компенсации зависло.

О снятии ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию


Посол Беларуси в РФ заявил, что президенты дали поручение министерствам сельского хозяйства России и Беларуси, чтобы найденный компромиссный вариант оформили и прописали в дорожной карте. О деталях компромисса Семашко не распространялся.

О цене поставок газа в Беларусь


Этот вопрос должен быть согласован в ближайшие две недели.

Владимир Семашко признал, что позиции сторон «зачастую не совпадали, но  в конце концов президенты определили направления».

О компенсации издержек из-за налогового маневра

По словам Владимира Семашко, Путин и Лукашенко нашли подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере.

— Пока мы не договоримся по унификации налогового законодательства, невозможно будет развязать этот вопрос, — цитирует посла БЕЛТА. — Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год.


Семашко добавил: договорились, что вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года.

Дипломат отметил, что президенты нашли определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. В частности, это касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям и т.д.

Семашко полагает: это дает определенные гарантии, что следующий год нефтеперерабатывающие заводы Беларуси должны пройти безболезненно.
 
 
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