﻿ «Я в том статусе, когда мне кто-то что-то должен, а не я». «Одно утро» с королевой красоты Татьяной Скугорь. 21.by
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«Я в том статусе, когда мне кто-то что-то должен, а не я». «Одно утро» с королевой красоты Татьяной Скугорь

09.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В проекте LADY «Одно утро» мы просим любимиц публики рассказать о том, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Заглядываем в их косметички и изучаем содержимое туалетных столиков. Сегодня героиня проекта — Татьяна Скугорь, обладательница титулов First Queen of Eurasia, «Первая вице-миссис Евразия Беларусь», «Первая вице-миссис Минск».

— Татьяна, сколько времени у вас уходит на ежедневный макияж?

— Пять минут — максимум. Я уверенно чувствую себя без косметики. Главное — выровнять тон. Особенно если кожа «капризничает», появляются высыпания. К вашему приходу нанесла BB-крем и немного пигмента на губы. Крем от Erborian в оттенке Clair, гель-тинт Kiss Me Again от белорусской марки Relouis в оттенке 02.

База под макияж — SOS Primer от Clarins в оттенке 04. Этот оттенок отлично скрывает покраснения. Под глазки использую сыворотку с гиалуроновой кислотой Hydra Pro Eyes от Kiko.

Что касается бровей, то перед конкурсом делала пудровый татуаж. Ресницы наращиваю уже 4 года. Это экономит время, которое лучше отдать завтраку.

— Завтрак важен для вас?

— Да. Утром выпиваю стакан теплой воды с лимоном. Дальше — кофе, бутерброд, овсяная каша с грецкими орехами или фруктами.

Обедаем с мужем в кафе, ужин готовим сами. Вечером на столе у нас обычно стейк из рыбы или мяса с легким овощным салатом. Я люблю кулинарить, но не всегда времени хватает.

— Без чего сложно представить ваше утро?

— Без разминки! Моя зарядка — это комплекс упражнений на все части тела. Длительность — 15−18 минут. Я всю жизнь занимаюсь спортом, последний вид, который меня увлек — бокс. Я хорошо знаю свой организм, прислушиваюсь к нему. Сплю не менее 8 часов в сутки. В противном случае все отрицательно скажется на внешнем виде, настроении, продуктивности на протяжении дня.

— Мы в вашей ванной. Расскажите про свой уход за волосами, лицом, телом.

— Мои волосы спасают шампунь и бальзам Acai Anti-Frizz от Brazilian Blowout. Средства на основе ягод асаи. На кончики всегда наношу масла. Несмываемая маска-спрей All In One от итальянской фирмы Selective Professional хорошо питает, придает блеск. Эликсир с маслом черного тмина Black Seed Oil Intense Repair Hot Oil Treatment от Chi имеет приятный аромат и как будто ламинирует волосы.

Все средства мне советует мой парикмахер. Крашусь в салоне продукцией Keune. Кончики подравниваю раз в два-три месяца.

Сейчас, в сезон пилингов, в качестве восстановления советую французский депигментирующий крем для лица Mela Cream от Dermaceutic. На ночь от этой же марки использую стимулирующий крем Turn Over. Кожа становится мягкой, цвет лица — равномерным. Умывалка вот закончилась. Не помню название, что-то от Dermaceutic.

Я в этом не разбираюсь. Полностью доверяю свое лицо косметологу. Она же и подбирает мне все эти «уходовые баночки». На чистку лица стараюсь ходить раз в полгода. Зимой обязательно прохожу курс пилингов, весной — увлажняющие процедуры. По утрам люблю использовать патчи под глаза. Сейчас у меня гидрогелевые с муцином улитки от корейской марки La Miso.

Молочко для тела «Бархатная кожа» от EO Laboratorie. Подружка посоветовала. Средство содержит около 98% ингредиентов растительного происхождения.

— А если про парфюм. Чему отдаете предпочтение здесь?

— Парфюмированной водой Tresor Midnight Rose от Lancome давно не пользуюсь, стоит без дела больше года. Мой фаворит — духи Molecule 01 Escentric Molecules. Это редкий парфюм, его не продают в стационарных магазинах города, заказываю из-за рубежа.

— Что лежит в вашей косметичке?

— Там всегда пустовато. (Улыбается.) Можно найти пудру от NYX #NoFilter Finishing Powder в оттенке 08. Она легкая, хорошо убирает блеск. Румяна «Blushот» Bourjois в оттенке 02. Кажется, они у меня уже 100 лет. Нескончаемые! Иногда использую тональный крем для лица Dream Satin Fluid с увлажняющей сывороткой от Maybelline New York в карамельно-бежевом оттенке 23. Хайлайтер от Eveline Cosmetics «Glow and Go! Strobe Highlighter» в оттенке Champagne 01. Все продукты купила по совету знакомых-визажистов.

— Татьяна, вы — трэвел-амбассадор Албании в Беларуси. Отличается ли повседневный макияж албанок и белорусок?

— Албанки любят все со стразами, блестками, все яркое и пышное. Макияж яркий: сочные губы, смоки-айс. Белоруски, на мой взгляд, более сдержанны.

— Для чего вам участие в конкурсах красоты?

— Я в детстве мечтала быть моделью. Но мне запретили: «Нужно найти дело посерьезней». Сегодня у меня есть все, что нужно женщине, — семья, любимая работа. «Модельный гештальт» оставался открытым.

Осенью прошлого года пришло сообщение в Instagram с предложением поучаствовать в «Миссис Минск — 2019». Вселенная услышала мой посыл! Супруг поддержал, сказал пробовать.

Организационный взнос — 900 рублей. Я серьезно готовилась. Понимала, что это хорошая возможность заявить о себе и своем деле.

Во всех конкурсах — я вторая. (Улыбается.) Скорее всего, это у меня в подсознании. Если становишься первой, ты должна. Год посещаешь определенные мероприятия, готовишься к «Миссис Вселенная». Слово «должна» меня пугает. Наверное, я уже в том возрасте и статусе, когда мне кто-то что-то должен, а не я. К тому же это очень энергозатратно.

На «Миссис Евразия Беларусь» шла с мыслью: «Почему бы и нет?». Платить не нужно, опыт есть. На этот раз я действительно получила удовольствие от участия.

Международный конкурс «Королева Евразия», который проходил в Турции, станет для меня последним, наверное. (Улыбается.) Пока от предложений отказываюсь.

Дочка мной гордится: «Мам, ты у меня такая классная. Некоторые учителя на тебя подписаны в соцсетях, следят за твоими успехами». Но я не навязываю ей свои ценности. Главное — быть примером для своего ребенка.

— Вы владеете двумя компаниями, одна из которых оказывает услуги охранно-пожарной сигнализации. Сложно быть во главе такого бизнеса?

— В бизнесе я уже более 10 лет. Сначала в роли руководителя, потом создала свои компании. Любой бизнес строится на планировании. Если ты умеешь планировать и делегировать обязанности, все получится.

Бизнес — это колоссальная ответственность. В последнее время все чаще задумываюсь, нужно ли мне это. Хочется заниматься благотворительными делами, вдохновлять женщин.

Я продвигаю проект помощи детям-сиротам «#YouСAN». Мы помогаем ребятам в выборе профессии, адаптируем их к самостоятельной жизни. Я сама росла без родителей и знаю, как важна поддержка того, кто постарше, опытнее, мудрее.

В январе на базе образовательно-оздоровительного центра «Лидер» пройдет 3-й сезон «#YouСAN». Мы пригласим 100 детей, которые на протяжении 9 дней узнают больше о таких направлениях, как программирование, веб-дизайн, интернет-маркетинг, журналистика.

— Заметила у вас пару книг в комнате…

— У меня установка: минимум одна книга в месяц. Сейчас читаю «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Прикроватный вариант — Тал Рэз, Кейт Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга». Советую. Будет полезна для людей из разных сфер.

— Короны часто примеряете?

— Я прохожу мимо и думаю: «Какие они красивые!». Когда переедем в свой дом, отведу для диадемок отдельное почетное место.

— Всем девушкам идут диадемы?

— Уверена, каждая девушка в глубине души принцесса, королева. Украшения и титулы лишь помогают раскрыться.

 
Теги: Минск
 
 
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В проекте LADY «Одно утро» мы просим любимиц публики рассказать о том, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Заглядываем в их косметички...
 
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