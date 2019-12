Видео блогера из Беларуси попало в мировой топ самых «залайканных» (+видео)

Источник материала: Полымя

Ролик белорусского блогера Влада Бумаги (Влад А4) попал в топ-10 самых популярных видео на Youtube 2019 года, сообщается на странице Yotube-Rewind.





Видео «Покупаю все, что ты можешь унести из магазина!» на данный момент набрало более 12,5 млн просмотров и 2,1 млн лайков, при этом дизлайков всего 45 тыс.

Влад Бумага – популярный молодой видеоблогер из Минска. Свой канал на Youtube он ведет с 2014 года. За 5 лет набрал 13,2 млн подписчиков. Примечательно, что Бумага – это настоящая фамилия парня.

YoutubeRewind – ежегодный топ самых популярных видеороликов ресурса. Выходит с 2010 года.

«Наиболее понравившиеся видео 2019 года»:

1. rBeast — Make This Video The Most Liked Video On Youtube;

2. PewDiePie — Marzia & Felix — Wedding;

3. Whindersonnunes — O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX;

4. Black Gryph0n — ONE GUY, 54 VOICES;

5. Nilson Izaias Papinho Oficial — Minha slime deu certo;

6. SethEverman — how to create billie eilish’s «bad guy»;

7. James Charles — No More Lies;

8. Andymation — My BIGGEST Flipbook EVER;

9. A4 — ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !;

10. Shane Dawson — Conspiracy Theories with Shane Dawson.

