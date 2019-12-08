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Автомобиль Департамента охраны перевернулся на крышу в Лидском районе
Источник материала: Tut.by
Милицейский автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Об этом со ссылкой на ГАИ
Происшествие случилось утром 8 декабря вблизи агрогородка Гончары. По предварительной информации, 23-летний водитель «Нивы» не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
Как стало известно редакции «Лидской газеты», автомобиль Департамента охраны возвращался в Лиду из Березовки. В салоне находились два человека. К счастью, никто не пострадал.
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В салоне находились два человека. К счастью, никто не пострадал.
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