Автомобиль Департамента охраны перевернулся на крышу в Лидском районе

Источник материала: Tut.by

Милицейский автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает «Лидская газета».



Фото: lidanews.by

Происшествие случилось утром 8 декабря вблизи агрогородка Гончары. По предварительной информации, 23-летний водитель «Нивы» не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Как стало известно редакции «Лидской газеты», автомобиль Департамента охраны возвращался в Лиду из Березовки. В салоне находились два человека. К счастью, никто не пострадал.