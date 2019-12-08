ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автомобиль Департамента охраны перевернулся на крышу в Лидском районе

09.12.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милицейский автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает «Лидская газета».


Фото: lidanews.by

Происшествие случилось утром 8 декабря вблизи агрогородка Гончары. По предварительной информации, 23-летний водитель «Нивы» не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Как стало известно редакции «Лидской газеты», автомобиль Департамента охраны возвращался в Лиду из Березовки. В салоне находились два человека. К счастью, никто не пострадал.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В салоне находились два человека. К счастью, никто не пострадал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Три памятника архитектуры собираются отремонтировать в историческом центре Могилева в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика