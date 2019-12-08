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В Великобритании могут появиться новые типы виз
09.12.2019 10:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«У нас будет категория виз «исключительный талант» - это ученые, гении от организации стартапов, люди, которые поспособствуют росту экономики Великобритании... прима-балерины, первые скрипки», - слова Джонсона
Таким людям визы будут выдавать быстро, получать предложение о работе в стране не понадобится.
Во вторую категорию попадут квалифицированные работники. Им понадобятся предложения о работе в Соединенном Королевстве. К третьей категории причислят тех, кто приезжает в страну «по отраслевому принципу», то есть на короткое время на работу. Например, речь может идти о сезонных работниках в сельском хозяйстве.
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Премьер Британии Борис Джонсон сообщил о планах ввести три категории рабочих виз в случае победы на предстоящих декабрьских выборах 12 декабря.
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