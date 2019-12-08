В Великобритании могут появиться новые типы виз

«У нас будет категория виз «исключительный талант» - это ученые, гении от организации стартапов, люди, которые поспособствуют росту экономики Великобритании... прима-балерины, первые скрипки», - слова Джонсона приводят РИА Новости.

Таким людям визы будут выдавать быстро, получать предложение о работе в стране не понадобится.

Во вторую категорию попадут квалифицированные работники. Им понадобятся предложения о работе в Соединенном Королевстве. К третьей категории причислят тех, кто приезжает в страну «по отраслевому принципу», то есть на короткое время на работу. Например, речь может идти о сезонных работниках в сельском хозяйстве.

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