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Вот как выглядит на экране радара стелс-корабль
Источник материала: Tut.by
28 ноября 2019 года пользователь Reddit под именем u/Moresail
При этом судовая радиолокационная станция X-диапазона «видит» корвет в качестве миниатюрного пятнышка, которое меркнет на фоне находящейся рядом яхты. Как отмечает источник, заметность шведского боевого корабля сравнима с показателями небольшого буя. При этом его скорость и направление движения удалось определить.
Часть пользователей Reddit отметили, что пятнышко на экране радара также может быть ошибочно принято за помехи, который радар пока не смог успешно «отфильтровать». В свою очередь, эксперты отметили, что в случае облучения «Висбю» радиолокационными станциями наземных военных комплексов или РЛС крупных судов и кораблей заметность корвета может быть выше.
Однако в пользу шведских судостроителей говорит то, что вышеупомянутый «Висбю» едва ли использовал боевую стелс-конфигурацию, при которой обнаружить его было бы сложнее.
Корабль типа «Висбю» — многоцелевой корвет ВМС Швеции, призванный заменить старый корвет типа «Гётеборг». В силу способности быть «невидимым» для средств обнаружения противника корвет «Висбю» приобрел известность во всем мире.
Силуэт корабля представляет собой моноблок с интегрированной надстройкой, которая находится в районе миделя. В носовой части установили 57-миллиметровую орудийную башенную установку и два опускаемых в подпалубное пространство 127-миллиметровых реактивных бомбомета. Имеется торпедное вооружение. За надстройкой расположена вертолетная площадка, занимающая около 35% длины корпуса.
Также сообщалось, что пятый корвет типа «Висбю» получит противокорабельные ракеты RBS 15M Mk.2 или Mk.3. Кроме этого, его оснастили зенитными ракетами RBS 23 Bamse. Экипаж корвета типа «Висбю» — 43 человека.
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Кажется, его проще обнаружить визуально, чем с помощью радиолокатора.
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