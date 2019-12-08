Вот как выглядит на экране радара стелс-корабль

Источник материала: Tut.by

28 ноября 2019 года пользователь Reddit под именем u/Moresail опубликовал фотографию, на которой можно рассмотреть один из пяти шведских корветов типа «Висбю». Как хорошо видно на фото, боевой корабль находится от наблюдателя практически на расстоянии вытянутой руки. Об этом пишет Naked Science.



Фото: wikipedia.org

При этом судовая радиолокационная станция X-диапазона «видит» корвет в качестве миниатюрного пятнышка, которое меркнет на фоне находящейся рядом яхты. Как отмечает источник, заметность шведского боевого корабля сравнима с показателями небольшого буя. При этом его скорость и направление движения удалось определить.

Часть пользователей Reddit отметили, что пятнышко на экране радара также может быть ошибочно принято за помехи, который радар пока не смог успешно «отфильтровать». В свою очередь, эксперты отметили, что в случае облучения «Висбю» радиолокационными станциями наземных военных комплексов или РЛС крупных судов и кораблей заметность корвета может быть выше.



«Висбю» на экране радара / (c)reddit

Однако в пользу шведских судостроителей говорит то, что вышеупомянутый «Висбю» едва ли использовал боевую стелс-конфигурацию, при которой обнаружить его было бы сложнее.

Корабль типа «Висбю» — многоцелевой корвет ВМС Швеции, призванный заменить старый корвет типа «Гётеборг». В силу способности быть «невидимым» для средств обнаружения противника корвет «Висбю» приобрел известность во всем мире.

Силуэт корабля представляет собой моноблок с интегрированной надстройкой, которая находится в районе миделя. В носовой части установили 57-миллиметровую орудийную башенную установку и два опускаемых в подпалубное пространство 127-миллиметровых реактивных бомбомета. Имеется торпедное вооружение. За надстройкой расположена вертолетная площадка, занимающая около 35% длины корпуса.

Также сообщалось, что пятый корвет типа «Висбю» получит противокорабельные ракеты RBS 15M Mk.2 или Mk.3. Кроме этого, его оснастили зенитными ракетами RBS 23 Bamse. Экипаж корвета типа «Висбю» — 43 человека.