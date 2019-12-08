ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот как выглядит на экране радара стелс-корабль

09.12.2019 10:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

28 ноября 2019 года пользователь Reddit под именем u/Moresail опубликовал фотографию, на которой можно рассмотреть один из пяти шведских корветов типа «Висбю». Как хорошо видно на фото, боевой корабль находится от наблюдателя практически на расстоянии вытянутой руки. Об этом пишет Naked Science.


Фото: wikipedia.org

При этом судовая радиолокационная станция X-диапазона «видит» корвет в качестве миниатюрного пятнышка, которое меркнет на фоне находящейся рядом яхты. Как отмечает источник, заметность шведского боевого корабля сравнима с показателями небольшого буя. При этом его скорость и направление движения удалось определить.

Часть пользователей Reddit отметили, что пятнышко на экране радара также может быть ошибочно принято за помехи, который радар пока не смог успешно «отфильтровать». В свою очередь, эксперты отметили, что в случае облучения «Висбю» радиолокационными станциями наземных военных комплексов или РЛС крупных судов и кораблей заметность корвета может быть выше.


«Висбю» на экране радара / (c)reddit

Однако в пользу шведских судостроителей говорит то, что вышеупомянутый «Висбю» едва ли использовал боевую стелс-конфигурацию, при которой обнаружить его было бы сложнее.

Корабль типа «Висбю» — многоцелевой корвет ВМС Швеции, призванный заменить старый корвет типа «Гётеборг». В силу способности быть «невидимым» для средств обнаружения противника корвет «Висбю» приобрел известность во всем мире.

Силуэт корабля представляет собой моноблок с интегрированной надстройкой, которая находится в районе миделя. В носовой части установили 57-миллиметровую орудийную башенную установку и два опускаемых в подпалубное пространство 127-миллиметровых реактивных бомбомета. Имеется торпедное вооружение. За надстройкой расположена вертолетная площадка, занимающая около 35% длины корпуса.

Также сообщалось, что пятый корвет типа «Висбю» получит противокорабельные ракеты RBS 15M Mk.2 или Mk.3. Кроме этого, его оснастили зенитными ракетами RBS 23 Bamse. Экипаж корвета типа «Висбю» — 43 человека.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, его проще обнаружить визуально, чем с помощью радиолокатора.
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple выпустит iPhone 9. Вот сколько он может стоить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика