Не до путешествий: белорусы идут в отпуск, чтобы... выспаться и поесть









32% респондентов ответили, что отправляются в отпуск, чтобы выспаться и набраться сил перед очередными рабочими буднями.





Кроме того, они также отметили, что предпочитают просыпаться после обеда, несмотря на то, что пропускают оплаченный завтрак в отеле. И еще часть путешественников призналась, что любит вздремнуть на пляже или у бассейна в гостинице.





29% едут в отпуск, чтобы вкусно и вдоволь поесть. Поэтому некоторые специально выбирают отдых по системе "все включено", чтобы иметь неограниченный доступ к шведскому столу. А другие отправляются в страны, славящиеся своей кухней, — Грузию, Армению, Италию, Грецию и Турцию.





23% туристов позволяют себе больше развлечений на отдыхе, чем в обычной жизни. Например, они чаще выбираются на экскурсии по достопримечательностям, ходят по магазинам, посещают парки с аттракционами и концерты.









Остальные 16% респондентов признались, что чаще обычного ходят в бары и позволяют себе на отдыхе больше алкоголя. Некоторые рассказали, что покупают спиртные напитки уже в Duty Free, так как считают, что на месте эти товары будут стоить дороже либо их нельзя будет найти в магазине.