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Семашко раскрыл подробности развязок по поставкам белорусского продовольствия в РФ

09.12.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил сегодня журналистам некоторые подробности о развязках, найденных президентами Беларуси и России 7 декабря в Сочи, по вопросам снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Семашко раскрыл подробности развязок по поставкам белорусского продовольствия в РФ

"После достаточно длительного обсуждения президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должно принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так, - рассказал Владимир Семашко. - И если паче чаяния (возникнут. - Прим. БЕЛТА) спорные какие-то вопросы, то это должно выноситься наверх, например, на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. А, может быть, надо создать в Евразийской экономической комиссии какой-то такой орган. Но решили лучше пока на двоих".

Семашко раскрыл подробности развязок по поставкам белорусского продовольствия в РФ

Посол отметил, что сейчас стороны должны документально закрепить достигнутые договоренности. "Чтобы это было не просто на словах, а на бумаге - четко, выверено, как должен работать этот механизм", - подчеркнул он.

Владимир Семашко добавил, что данная работа должна быть завершена до встречи президентов Беларуси и России, намеченной на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

 
 
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  Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил сегодня журналистам некоторые подробности о развязках, найденных президентами Беларуси и России 7 декабря в...
 
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