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Лизинг от 0,00001% и кредит от 5% на новые авто — легко обновляйте автопарк с Geely Атлант-М.
29.07.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Geely Атлант-М — ваш надежный партнер в бизнесе и не только: выгодные предложения, современные решения и удобный сервис
В современном мире конкуренция очень жесткая, а рынок постоянно меняется. Чтобы оставаться на плаву, важно иметь надежного партнера, который поможет вам оптимизировать автопарк и снизить расходы.
Почему выбирают Geely для бизнеса?
Комфорт и безопасность — автомобили Geely выглядят стильно, оснащены современными системами безопасности и очень надежны. Это идеально подходит для компаний такси, логистики, корпоративных автопарков или просто для тех, кто ценит качество.
Эксклюзивное предложение для юридических лиц: приобретайте Geely Preface с выгодой до 9 300 BYN в Атлант-М
Обновите автопарк вашей компании с помощью стильного и технологичного седана
Что входит в наше предложение для юридических лиц?
Индивидуальные
Обратите внимание: это уникальное предложение действует ограниченное время. Не упустите шанс сделать ваш бизнес еще более успешным, приобретая премиальный седан по максимально выгодной цене!
Что еще есть у нас?
Премиум-кроссоверы
Легко обновляйте автопарк с помощью лизинга или кредита:
Удобное обслуживание — залог вашего успеха:
Чтобы ваш автопарк работал без перебоев, мы предлагаем:
- Запись на техобслуживание в тот же или следующий день — планируйте работу без задержек.
- Быстрое выполнение всех работ в нашем сервисном центре профессионалами высокого уровня.
Как мы можем помочь вам?
Обратитесь к нашим специалистам по номеру
Geely — это не просто автомобиль. Это ваш стратегический партнер в бизнесе!
Воспользуйтесь нашими выгодными предложениями, удобным сервисом и обновите автопарк с максимальной выгодой!
почта для заявок:
ООО «Автоцентр «Атлант-М Боровая»
УНП: 691786523
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Geely Атлант-М - ваш надежный партнер в бизнесе и не только: выгодные предложения, современные решения и удобный сервис
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