Лизинг от 0,00001% и кредит от 5% на новые авто — легко обновляйте автопарк с Geely Атлант-М.

Источник материала: ProBusiness

Geely Атлант-М — ваш надежный партнер в бизнесе и не только: выгодные предложения, современные решения и удобный сервис

В современном мире конкуренция очень жесткая, а рынок постоянно меняется. Чтобы оставаться на плаву, важно иметь надежного партнера, который поможет вам оптимизировать автопарк и снизить расходы.

Почему выбирают Geely для бизнеса?

Комфорт и безопасность — автомобили Geely выглядят стильно, оснащены современными системами безопасности и очень надежны. Это идеально подходит для компаний такси, логистики, корпоративных автопарков или просто для тех, кто ценит качество.

Эксклюзивное предложение для юридических лиц: приобретайте Geely Preface с выгодой до 9 300 BYN в Атлант-М

Обновите автопарк вашей компании с помощью стильного и технологичного седана бизнес-класса Geely Preface — автомобиля, который сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и комфорт на высшем уровне. И сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести его по специальной цене с существенной выгодой.

Что входит в наше предложение для юридических лиц?

Выгода до 9 300 BYN — это значительная выгода, которая позволяет снизить первоначальные затраты и сделать покупку максимально выгодной.

Индивидуальные условия покупки — мы учитываем особенности вашего бизнеса и предлагаем наиболее подходящие схемы оплаты и финансирования.

Лизинг от 0,00001% — минимальные ставки позволяют вам быстро и выгодно обновить автопарк без больших первоначальных вложений.

Гарантия качества и сервиса — все автомобили проходят строгую проверку, а наши специалисты обеспечивают профессиональное обслуживание.

Обратите внимание: это уникальное предложение действует ограниченное время. Не упустите шанс сделать ваш бизнес еще более успешным, приобретая премиальный седан по максимально выгодной цене!

Что еще есть у нас?

Премиум-кроссоверы Geely Monjaro и Tugella — мощные, стильные и безопасные. Воспользуйтесь предложением с выгодой до 14 000 BYN!

Geely Coolray — динамичный и яркий кроссовер для тех, кто любит стиль и скорость. Выгода до 5 000 BYN!

Электрический седан Geely E8 — экологичный и технологичный. Сейчас с выгодой до 8 000 BYN — делайте ваш бизнес более современным!

Легко обновляйте автопарк с помощью лизинга или кредита:

Лизинг от 0,00001% — минимальные ставки позволяют быстро менять машины без больших затрат.

Кредит от 5% — гибкие условия помогут реализовать любые планы по развитию бизнеса.

Удобное обслуживание — залог вашего успеха:

Чтобы ваш автопарк работал без перебоев, мы предлагаем:

- Запись на техобслуживание в тот же или следующий день — планируйте работу без задержек.

- Быстрое выполнение всех работ в нашем сервисном центре профессионалами высокого уровня.

Как мы можем помочь вам?

Обратитесь к нашим специалистам по номеру +375 33 326 87 24 или приходите в наши автоцентры по адресам: пр-т Независимости, 202/3 и ул. Шаранговича, 22/1! Мы подберем лучшее решение под ваши задачи, расскажем о всех предложениях и условиях лизинга или кредита. Сделайте шаг навстречу будущему уже сегодня!

Geely — это не просто автомобиль. Это ваш стратегический партнер в бизнесе!

Воспользуйтесь нашими выгодными предложениями, удобным сервисом и обновите автопарк с максимальной выгодой!

почта для заявок: info@geelyatlantm.by

ООО «Автоцентр «Атлант-М Боровая»

УНП: 691786523