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Ивент-пространство AUDITORIA - место для твоих идей!

29.07.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Ивент-пространство AUDITORIA запускает новые возможности для проведения мероприятий в живописной обстановке. В пространстве есть 7 аудиторий которые вмещают от 8 до 40 человек.


AUDITORIA идеально подходит для организации любых форматов от бизнес-встреч, конференций, мастермайндов до мастер-классов, дней рождений,  творческих вечеров.



Одним из главных преимуществ пространства является удобное расположение — всего в 20 минутах езды от центра Минска. Гости смогут наслаждаться потрясающим видом на Лошицкий парк, что создаст атмосферу вдохновения и комфорта.


Кроме того, AUDITORIA предлагает просторный шатёр NikoHall, который может вместить до 250 человек, что делает его отличным выбором для крупных мероприятий, свадеб и корпоративов. Удобная парковка на территории обеспечит максимальный комфорт для ваших гостей.


Мы приглашаем всех желающих воспользоваться уникальными возможностями пространства для организации незабываемых событий. Для всех участников бизнес-клуба "ПРО БИЗНЕС"  AUDITORIA подготовили подарок: скидка 10% на бронирование аудиторий и 15% на аренду шатра по промокоду "PROBUSINESS", при бронировании до конца августа.

Контактная информация:  
Тел.: +375296155511
auditoria-space.by
inst: auditoria_space

Будем рады видеть вас в AUDITORIA!

 
Теги: Минск
 
 
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Ивент-пространство AUDITORIA запускает новые возможности для проведения мероприятий в живописной обстановке. В пространстве есть 7 аудиторий которые вмещают от 8 до 40...
 
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