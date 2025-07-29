Ивент-пространство AUDITORIA - место для твоих идей!

Источник материала: ProBusiness

Ивент-пространство AUDITORIA запускает новые возможности для проведения мероприятий в живописной обстановке. В пространстве есть 7 аудиторий которые вмещают от 8 до 40 человек.





AUDITORIA идеально подходит для организации любых форматов от бизнес-встреч, конференций, мастермайндов до мастер-классов, дней рождений, творческих вечеров.









Одним из главных преимуществ пространства является удобное расположение — всего в 20 минутах езды от центра Минска. Гости смогут наслаждаться потрясающим видом на Лошицкий парк, что создаст атмосферу вдохновения и комфорта.





Кроме того, AUDITORIA предлагает просторный шатёр NikoHall, который может вместить до 250 человек, что делает его отличным выбором для крупных мероприятий, свадеб и корпоративов. Удобная парковка на территории обеспечит максимальный комфорт для ваших гостей.





Мы приглашаем всех желающих воспользоваться уникальными возможностями пространства для организации незабываемых событий. Для всех участников бизнес-клуба "ПРО БИЗНЕС" AUDITORIA подготовили подарок: скидка 10% на бронирование аудиторий и 15% на аренду шатра по промокоду "PROBUSINESS", при бронировании до конца августа.

Контактная информация:

Тел.: +375296155511

auditoria-space.by

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Будем рады видеть вас в AUDITORIA!