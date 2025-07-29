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Ивент-пространство AUDITORIA - место для твоих идей!
29.07.2025 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ивент-пространство
AUDITORIA идеально подходит для организации любых форматов от бизнес-встреч, конференций, мастермайндов до мастер-классов, дней рождений, творческих вечеров.
Одним из главных преимуществ пространства является удобное расположение — всего в 20 минутах езды от центра Минска. Гости смогут наслаждаться потрясающим видом на Лошицкий парк, что создаст атмосферу вдохновения и комфорта.
Кроме того, AUDITORIA предлагает просторный шатёр NikoHall, который может вместить до 250 человек, что делает его отличным выбором для крупных мероприятий, свадеб и корпоративов. Удобная парковка на территории обеспечит максимальный комфорт для ваших гостей.
Мы приглашаем всех желающих воспользоваться уникальными возможностями пространства для организации незабываемых событий. Для всех участников бизнес-клуба "ПРО БИЗНЕС" AUDITORIA подготовили подарок: скидка 10% на бронирование аудиторий и 15% на аренду шатра по промокоду "PROBUSINESS", при бронировании до конца августа.
Контактная информация:
Будем рады видеть вас в AUDITORIA!
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Ивент-пространство AUDITORIA запускает новые возможности для проведения мероприятий в живописной обстановке. В пространстве есть 7 аудиторий которые вмещают от 8 до 40...
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